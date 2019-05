Duque de Fernández-Miranda: "Nuestra labor es hacer que las azañas de nuestros familiares se conserven"

Te vamos a hablar de un supuesto príncipe. Su historia tiene todos los ingredientes de una novela picaresca. Ese autonombrado príncipe se llama Antonio Pleguezuelos. Llegó a Marbella con cinco años. Y a lo largo de su vida, más que como un príncipe ha intentado vivir a cuerpo de rey. No es fácil distinguir qué parte de su vida es verdad o es mentira. Lo que está claro es que él se lo cree. Hasta tal punto que ha creado lo que ha llamado Principado de Marbella. Ha nombrado embajadores y está pensando crear una moneda propia. Pero la jugada le puede salir mal porque cuenta una denuncia de la Diputación de la Grandeza de España y Títulos del Reino, que representa a la nobleza titulada, y el asunto lo está investigando el juzgado de instrucción número tres de Marbella.

Tras abrirse la investigación, Antonio Pleguezuelos, presunto falso príncipe, no atiende a los medios. La primera entrevista que concedió tras autoproclamarse príncipe se la concedió a un medio que se llama Super top tv. Creemos que es la única. Este es el supuesto príncipe. ¿Y qué argumento utiliza para defender su título? Lo que presenta es un documento publicado por el Boletín Oficial del Estado en diciembre de 2016. El edicto lo firma el notario Juan Luis Gómez Olivares, por cierto, también investigado. Eso es cierto, pero Antonio Pleguezuelos omite que la competencia para otorgar títulos nobiliarios la tiene exclusivamente el rey. Su concesión, sucesión o rehabilitación están perfectamente reguladas en la legislación. Y eso no lo ha podido acreditar, al menos en público, el supuesto príncipe de Marbella. En lo que parece un delirio absoluto, Antonio Pleguezuelos no descarta demandar a aquellos que se presenten como Príncipe de Marbella.

Además de disfrutar de la glamourosa vida que ha tenido Marbella estos años, de acudir a fiestas presumiendo de este título, ha nombrado embajadores y se plantea crear una moneda del Principado.

La historia del supuesto príncipe de Marbella es propia de una novela picaresca, sí. Pero podría haber un fraude que está siendo investigado. Y, tras esta denuncia, la Diputación de la Grandeza de España y títulos del Reino y el Consejo General del Notariado han firmado un acuerdo para evitar títulos falsos. Conocemos más detalles con el presidente de la diputación de la grandeza de España que es el duque de Fernández-Miranda que ha catalogado a este falso principe de Marbella como "un fraude". Y es que el carácter legal de estos títulos nobiliarios se basan en una serie de documentos históricos algunos sólos los puede conceder el Rey.

Una buena vida que se ilustraba en fotos "muy pocos dignas" que copmo afirma el duque de Fernández-Miranda "tiene que ser identificados y denunciados". Y es que la pregunta fundamental es ¿para que sirve ser duque en estos tiempos? "representa que la nación renococe meritos de algún tipo como pasó por ejemplo con Dali". Y de ahí la importancia de los duques "nuestra labor es hacer que las azañas de nuestros familiares se conserven".