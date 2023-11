El dueño de una administración de lotería revela el número que se ha agotado en toda España y esta es la razón

Un mes y cinco días quedan para el Sorteo de la Lotería de Navidad. Mira que sabemos que la probabilidad de llevarse el gordo es pequeñísima, de hecho, una entre 100.000. Aun así, año tras año, seguimos comprando lotería igualmente, entre otras cosas, porque es una tradición y porque es algo que se comparte también con la familia, los amigos o los compañeros de trabajo.

Además, cuando jugamos, igual el Gordo pensamos que no nos va a tocar, pero siempre está la esperanza de que algún pellizquito nos caiga. De los 2.590 millones de euros que se van a repartir este año, igual nos podría tocar un poco.

Y para atraer a la suerte, a veces elegimos números concretos que coinciden con una fecha especial: el día de tu aniversario, el día que nacieron tus hijos o que ha pasado una noticia importante. Esto pasa todos los años, hay gente que se pone a buscar un número en concreto por toda España y nada...Y más después de lo que pasó este lunes.

Y es que, alguien preguntó a ChatGPT cuál sería el Gordo en el Sorteo de Navidad y su respuesta fue la siguiente, que puedes escuchar en este audio:

Su respuesta fue el 03695. Lo publicó en internet y a partir de ahí se desató la locura. Salió por todos lados y la gente se puso a buscar por todas partes ese número ¿Y qué pasó? Pues que se agotó en todas las administraciones que lo tenían en tiempo récord.

Es lo que pasó en la Administración “El Salvador” de La Roda, Albacete, donde ese día no paraba de sonar el teléfono. Álvaro Escudero es uno de los empleados de esta administración

"El número duró nada. Fue una locura, la tarde del lunes y los días sucesivos el teléfono colapsado, sin parar de llamar, pidiendo el famoso número, la noticia corrió como la pólvora y mucha gente se acercó, siguen llamando y preguntando por el número, está agotado ya en toda España" empezaba diciendo.

El resto de números que los clientes quieren comprar

Un número que gracias a la tontería de consultarlo en internet, ya está agotado en todas las administraciones. Y a cuenta de la desesperación de la gente por encontrar un número similar,Álvaro Escudero nos contaba que muchos están buscando números con la terminación 695.

"La terminación 695 se está agotando rapidísimo, la gente sigue buscando lo más parecido posible el número, está agotada en prácticamente toda España, se lleva otro número y ya la gente te llama para preguntarte, compran otro, y así es" decía.

"El teléfono no paraba de sonar y pensábamos, '¿qué ocurre con este número?' Ya nos lo dijo algún cliente, era una locura" contaba entre risas. Ellos, que no tenían ni idea del fervor de este número, no pudieron jugarlo, aunque han jugado otros para "mantener la ilusión".

"Siempre hay gente que es muy supersticiosa y con muchos gustos y manías, la lotería es eso. Buscan su fecha de nacimiento, o la de los nietos... El número del año está más que acabado, lo tenemos muy agotado, las fechas son lo más demandado" expresaba.

Un experto revela el método de ChatGPT para predecir la lotería de Navidad

Según José Vicente Verne, coordinador del área de grado y director de grado digital de ESIC business and marketing school, reconoce que "a la altura que estamos la inteligencia artificial está al orden del día en todos los ámbitos y sectores y obviamente la lotería de Navidad no iba a ser menos".

?? Este es el número que el CHATGPT predice como ganador de El Gordo de la #LoteríaNavidad



Y un experto revela que "tiene posibilidades"



Sobre cómo ha llegado el programa a determinar el número, Verne reconoce que es algo que el humano ya ha hecho anteriormente, "en todos los juegos de azar tú puedes sacar probabilidades y estadísticas en función de los números que suelen salir más, pero esta información es del pasado", no puede predecir el número como tal, porque "los juegos de azar son de azar, no sabemos lo que puede salir en el futuro".