El dueño de un bar en Letur confiesa el detalle fortuito por el que sus ocho trabajadores se salvaron de la tragedia

Desde 'Mediodía COPE' hemos estado muy pendientes de las labores de búsqueda que se han llevado a cabo también en Letur, en la provincia de Albacete, uno de los pueblos más golpeados tras el paso de la DANA. Un dispositivo de unos 150 efectivos trabajaron en la búsqueda de las personas que estuvieron desaparecidas en el municipio.

Rafael López, quien nos ha atendido en 'Mediodía COPE' es el gerente de la Fundación 'El Sembrador', una entidad impulsada por Cáritas, la Confederación de Empresarios de Albacete y la Universidad de Castilla la Mancha (UCLM), que tiene el objetivo de conseguir la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión social.

Una de las herramientas a través de las cuales lo llevan a cabo es 'El Búho Letur', una de estas empresas de inserción laboral. Esta empresa se encuentra ubicada en uno de los puntos del municipio albaceteño al que estuvo prohibido el acceso. “La verdad es que la situación es dantesca. Yo creo que ese es el adjetivo porque, como me comentaban algunos compañeros, una cosa es ver esta situación en redes sociales o en fotografías y otra cosa es verlo directamente. O sea, la verdad es que te encuentras muchas pérdidas materiales, pero sobre todo la devastación de las personas que han perdido a sus seres queridos y bueno, la situación de estrés que tienen que haber sufrido de ver algo tan anómalo”, declaraba nuestro invitado en ese momento.

Está acompañando la Protección Civil a algunas personas a sacar lo más básico de su casa siempre y cuando tengan garantía de que no hay riesgo"



Rafael López



Gerente de la Fundación 'El Sembrador', Cáritas

Además, Rafael López nos informó sobre cóimo se encontraba la situación en el lugar donde se encuentra el local de 'El Búho' de Letur. “No se puede entrar porque hay casas que están aún en riesgo, hay casas demolidas, hay otras que están en riesgo de demolición, hay cables eléctricos por el suelo y se tienen que asegurar que se puede acceder allí de forma segura. En algunos casos está acompañando la Protección Civil a algunas personas a sacar lo más básico de su casa siempre y cuando tienen garantía de que no hay riesgo. En nuestro caso, el restaurante está justo al final del municipio donde acabó la riada y realmente en algunas fotos aéreas se ve que los pilares están en su sitio, pero no podremos asegurarlo hasta que no hasta que no accedamos allí”, aclaraba el gerente de la Fundación 'El Sembrador'.

También nos ha explicado cuál es la labor que realizan desde la fundación para conseguir la inserción laboral de todos los que participan en estos cursos. "En Cáritas, trabajamos la inserción por el empleo a través de distintas vías, una de ellas es la formación y lo que hacemos en las empresas de inserción es hacerlo a través de la formación en el puesto de trabajo. Entonces, lo que hacemos es crear empresas, en este caso de hostelería, en la que la gente se forma en su puesto de trabajo cobrando un sueldo y están con nosotros de seis meses a tres años y ya cuando tienen la empleabilidad necesaria, les acompañamos hasta que consiguen un puesto de trabajo en una empresa ordinaria. A día de hoy, llevamos 3 años trabajando porque es una apuesta también de Cáritas trabajar por el medio rural. Llevamos 3 años aquí en en Letur y por nuestra empresa ya han pasado más de 40 personas. A día de hoy tenemos ocho trabajadores y precisamente el martes era su día de descanso, gracias a Dios pues por eso no estuvimos", declaraba nuestro invitado.

cáritas activa una campaña de emergencia en favor de las víctimas

Además, Cáritas quiere canalizar toda la solidaridad de la sociedad española a través de una campaña de apoyo a damnificados. Las personas que quieran colaborar pueden hacerlo a través del código de BIZUM 0089 y también a través de diferentes transferencia bancaria que puedes encontrar en COPE.ES