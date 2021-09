Don Benito y Villanueva de la Serena se unen en un solo municipio ¿Quién será el equipo del pueblo?

Los municipios extremeños de Don Benito y de Villanueva de la Serena están viviendo sus últimos años como localidades vecinas. Los dos Ayuntamientos se han puesto de acuerdo para fusionarse. Esto siempre ha estado en el aire, pero hasta ahora, era más una voluntad, un deseo, que un proyecto concreto.

El plan previsto por las administraciones locales incluye una consulta ciudadana en 2022 que no va a ser vinculante. Eso sí, la fusión no sería efectiva hasta 2031, año en que se celebrarían elecciones únicas para elegir alcalde de la localidad. El actual de Don Benito, José Luis Quintana, y el de Villanueva de la Serena, Miguel Ángel Gallardo, ya han anunciado que no concurrirán en esas elecciones de dentro de 10 años. Ambos son del Partido Socialista, pero el apoyo al proyecto de fusión ha sido respaldado por todos los grupos políticos.

Parece que estamos perdiendo dos pueblos, pero es que en realidad, estamos ganando una ciudad. Concretamente la tercera en número de población de Extremadura y la segunda en actividad económica.

Y esto no es algo nuevo. La última fusión de municipios tuvo lugar el 22 de septiembre de 2016, cuando se unieron Cotobade y Cerdedo, dos pueblos de Pontevedra que dieron lugar a Cerdedo-Cotobade. Antes, el 6 de junio de 2013, en Coruña se anexionaron los pueblos de Oza dos Ríos y Cesuras, adoptando el municipio resultante el nombre de Oza-Cesuras. La primera fusión en democracia fue en 1981 la de las localidades de Junta del Río Losa y Junta de San Martín, en Burgos, que originaron el municipio de Valle de Losa.

Los alcaldes presentarán el proyecto la semana que viene, pero la noticia es lo más comentado en ambos pueblos. ¿Qué piensan en Don Benito y en Villanueva? ¿Son partidarios de la fusión? Hay división de opiniones. “Me parece genial, a lo mejor tenemos derecho de Universidad” o “No me parece bien, cada uno a lo suyo”, son algunos de los mensajes que se han escuchado .

Pero si hay algo que una o divida a la gente es el fútbol. Por eso, en Mediodía COPE hemos hablado con Manuel Velarde, presidente del equipo de fútbol de Don y Benito y José María Tapia, del de Villanueva.