'Disciple' el juego de mesa para la familia que te enseña detalles sobre la vida de Jesús: "Mezcla lo tradicional y la tecnología"

Los juegos de mesa están de moda; a lo largo del último año la industria ha generado en nuestro país más de 150 millones de euros y se trata de un sector que lleva en auge desde llegó la pandemia hace ya cuatro años y que sigue creciendo, concretamente, un 7% por encima de la media en 2023. En 'Mediodía COPE' hemos tenido oportunidad de conocer todos los detalles de un juego de mesa muy especial, diferente a lo que estamos acostumbrados. Se llama 'Disciple' y en él, los valores y los principios católicos tienen mucho que ver.

la fe le inspiró a EMBarcarse en la aventura de 'disciple'

Vicente Montagud, Sento, como le llaman en su Valencia natal, es la cabeza pensante de este proyecto. Ha trabajado durante toda su vida en la publicidad, el marketing y el mundo de la empresa y le acompañó una trayectoria brillante hasta que llegaron diferentes crisis económicas que tambalearon su vida profesional y personal. Fue justo en este momento cuando la fe, tras pasar varios años alejado de la Iglesia, se hizo presente de nuevo en su vida y le inspiró a embarcarse en una aventura que hoy entretiene a cientos de niños con un nombre concreto: 'Disciple Toys'.

00:00 Volumen Compartir Descargar Comparte en: Copiar enlace Descargar 'ECCLESIA al día' En 'ECCLESIA al día', Sento Montagud explica cómo jugar a 'Disciple'

'DISCIPLE', EL JUEGO DE MESA QUE UTILIZA LA TECNOLOGÍA

“El de arriba dijo, 'ahora es el momento' de que se te ocurra esto. Fue un ex compañero vuestro, Luis Agudo, por el que este juego salió adelante. Estaba hablando sobre un tema sobre desfibriladores y de pronto se me ocurrió la idea del juego tipo trivial para niños. En ese momento pensé que mis compañeros habrían pensado que era tonto... no sé cómo se me ocurrió”.

'Disciple' es una especie de 'Trivial' con más de 2.500 preguntas sobre la Biblia, arte, historia y actualidad de la Iglesia y está dividido en dos partes: 'El pescador de hombres' y 'Los siete regalos'. “La intención era ponerle Discípulo, pero el nombre ya estaba registrado. Mezcla el juego tradicional de tablero y fichas junto con la tecnología. Lleva una aplicación, imágenes en 3D, karaoke, e incluso más de 100 figuras que aparecen en un formato de realidad aumentada. Se divide en dos partes, 'El pescador de hombres', la cual va dirigida a los adultos y 'Los siete regalos', destinado a los niños que tienen entre 6 y 13 años. Nuestra pretensión es que se juegue en familia”.

Además, nuestro invitado, Sento, también pasó un tiempo alejado de la Iglesia. Una amiga cercana le habló que durante unos días había realizado el retiro de Emaús y eso le llamó la atención. Poco a poco fue acercándose cada vez más a la Iglesia para rezar y finalmente, la fe volvió a la vida de Sento y fue, precisamente, lo que le inspiró para crear y diseñar este juego de mesa y también el resto de los 36 juegos que forman parte de la familia de 'Disciple Toys'.