Dibuja un mando de tv con instrucciones para que su abuelo pueda ver el fútbol

Seguro que has seguido esta bonita historia por las redes sociales, los protagonsitas son Rufino y su nieto Juanjo, ambos de Toledo. El abuelo tiene 86 años y como a la mayoría de abuelos y personas mayores le cuesta lo digital, las pantallas y los mandos.

Rufino es un gran aficionado al fútbol. Se ve la jornada de liga completa, la Champions e incluso la Europa League. Es seguidor del Real Madrid y lo pasa mal si no puede ver un partido de su equipo. Eso su nieto lo sabe y conoce también que el abuelo a veces no se entiende demasiado bien con el mando a distancia.

Hasta aquí todo parece normal. Intentaron multitud de cosas, pero no conseguían que Rufino consiguiera ver el fútbol por su cuenta. Sin embargo, la historia a cambiado desde que Juanjo tuvo la gran idea de hacer un manual de instrucciones con un dibujo a mano del mando, un detallado esquema para que su abuelo pueda poner el fútbol por televisión.

He hecho esto para que mi abuelo pueda ver el fútbol y me siento orgulloso del resultado pic.twitter.com/HOKNhQgeYI — Juanjito JR (@juanjopm_) February 15, 2020

La idea ha sido todo un éxito. No sólo porque el abuelo ya no tiene problemas para ver el fútbol, sino también porque Juanjo colgó la foto en Twitter y se ha hecho viral. El tuit supera los 3 millones de impresiones, tiene casi 10.000 retuits y 84.000 me gusta. Rufino ha seguido “emocionado” junto a su nieto el recorrido de la historia.

La repercusión ha sido enorme y la liga de fútbol, también con un ingenioso esquema escrito a mano, le ha mandado a Rufino y a su nieto dos entradas para que puedan ver el Athletic Club Real Madrid en San Mamés el 3 de mayo.