El desesperado gesto que ha hecho un vecino de Murcia para conseguir cita médica: "Me vino a la mente"

En 'Mediodía COPE' hemos conocido la historia de Pascual Sánchez. Se trata de un vecino de Cieza que ha estado esperando 105 días para que le atendieran y le dieran cita con el traumatólogo. ¿Quieres saber qué hizo para conseguirlo? Descúbrelo en el audio que puedes escuchar a continuación.

Él se presentó una y otra vez en el hospital. Solicitaba esa cita pero le decían que la agenda estaba cerrada. Pasaba el tiempo y todo seguía igual. Por este motivo, tomó esa decisión que ha trascendido en los medios de comunicación.

"Es una práctica que se realiza desde hace años"

Pascual tiene problemas cervicales y las pruebas que necesitaban era para saber cuál era el motivo y el origen de esos dolores. Llamó muchísimas veces al hospital y no había forma de recibir atención alguna. Su preocupación era que no podía hacer vida normal porque tenía vértigos. "Me duran de cuatro a cinco meses aunque esté tomando medicación. No aguanto. Llega un momento en que te ves así y te tratan de esta manera". Tienes la entrevista completa en el audio disponible a continuación. No te pierdas esta historia.

Pensó en presentar una queja por escrito. Algo que finalmente no ocurrió. Desde el hospital de Cieza le dicen que es un error administrativo. "Me han dicho que fue un error administrativo y no es así. Es una práctica que se realiza desde hace años". Al final, ha conseguido su objetivo indicando que "si más gente protestara de esta forma estas cosas no ocurrirían".

Este murciano se encontraba tan desesperado que llegó a hacer eso. La solución desde luego no sería la más idónea. Decía Pilar García Muñiz que "hay tanta gente esperando a que les cojan el teléfono o que les den cita. Si todos hicieran lo mismo... la que se puede liar. Pero este vecino de Murcia, no sabía qué más podía hacer y ha conseguido que le atiendan".

