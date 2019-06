La desesperada búsqueda de una madre para localizar a su hija fugada de un centro de menores

Silvia Nieto lleva desde el pasado mayo intentando localizar a su hija para que vuelva a casa. La joven se escapó del centro de menores de Oviedo el pasado mes de abril donde estaba interna recibiendo tratamiento médico. No se trata de la primera vez que se escapa del centro, pero si la vez que ha perdido el contacto total con la familia, que cree que ha escapado con su pareja, un chico marroquí de 27 años, 11 años mayor que ella.

Silvia ha pasado por 'Mediodía COPE' para contar su historia. Hasta los 14 años Citlalli, que así se llama su hija, era una estudiante más, alegre y cariñosa con los demás, a los que siempre ayudaba. Fue el cambio de instituto y las nuevas compañías las que cambiaron totalmente la actitud de su hija, que llegó a ser condenada por violencia doméstica y maltrato psicológico: "La situación en casa era incontrolable" afirma.

"Yo hablaba con ella cada dos días o tres, perdí el contacto con ella el 6 de mayo". Silvia buscaba que su hija se rehabilitara en el centro de menores, ya se había repetido esta situación pero creen que se ha escapado con su novio dirección a Bélgica: "Por las facturas del móvil, que aún siguen a mi nombre, los datos me dice que está en Amberes". "El chico sabemos quien es, y sabemos que tiene antecedentes penales porque ella misma nos lo contó".

Silvia cree que su hija está retenida contra su voluntad, cuando hacía videollamadas con ella dice, la notaba muy nerviosa: "Cuando hablábamos me colgaba de repente y me decía que se había quedado sin batería, pero siempre miraba hacia los lados por si llegaba, me decía que se había ido pero que la había dejado con gente". "No me lo creo" finalizaba la madre.