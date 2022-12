Desde la crisis del 2008 hasta Chanel y Argentina: esto es lo más buscado en Google en estos 25 años

Cuatro millones de búsquedas cada minuto, una cuota de mercado del 92% y 133 idiomas… Son solo algunas cifras de Google, el buscador de internet más utilizado del mundo y sin el que hoy la mayoría de nosotros no sabríamos vivir. Seguro que alguna vez lo has usado y has resuelto todas tus dudas gracias a él, pues bien, que sepas que este motor de búsqueda que, en realidad, tiene su origen en una tesis doctoral de dos universitarios estadounidenses, acaba de cumplir 25 años.

Y con este pretexto y, sobre todo, pensando en que estamos a punto de acabar el 2022, en Mediodía COPE queremos repasar contigo qué ha sido lo más buscado de este 2022 en el buscador más famoso de Internet. Y estamos más que convencidos que, alguna de esas búsquedas, también las has realizado tú.

Argentina, Alcaraz o Chanel, entre lo más buscado

Por supuesto, y aunque ha sido hace poquito, una de las búsquedas más realizadas en este 2022, ha sido la final del Mundial de Qatar. Argentina se hacía con la copa del Mundo después de 36 años, y ha causado tanta expectación, que ha hecho que Google registre sus datos de tráfico más altos desde que nació.

De deporte en deporte, porque los acontecimientos deportivos y sus protagonistas están este año entre lo más buscado. Y dos tenistas españoles están en el “Top Ten”: Rafa Nadal y Carlos Alcaraz… Este último se convertía hace solo unos meses en el tenista número 1 del mundo más joven de la historia.

La "marca España", como ves, ha estado muy presente en las búsquedas de Google, porque nuestra representante del Festival de Eurovisión, Chanel, ha estado entre lo más buscado. Y es que ella solita consiguió nuestro mejor puesto en el festival en 27 años.

Del mundo del espectáculo, también se encontraba la bofetada de Will Smith a Chris Rock, la artista Shakira, o la ruptura entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva.

La información, de lo más demandado en Google este año

No todo lo que se ha buscado en Google durante este 2022 ha tenido que ver con el espectáculo y el deporte, porque la información ha sido muy buscada en este motor de búsqueda. Una de ellas, por supuesto, la Guerra de Ucrania, que, a día de hoy, sigue siendo de lo más seguido en Internet. Tanto Ucrania como Rusia han sido dos términos en el top de lo más buscado.

Otro de los asuntos más buscados en Internet este año en Google ha sido el siguiente: la factura de la luz. Pero, si lo miramos con perspectiva, la información ha sido de lo más buscado con Google en estos 25 años, especialmente en los últimos tres años, desde que estallara la pandemia. Porque una de las palabras más buscadas ha sido coronavirus.

Filomena, el volcán de la isla de la Palma, la muerte de Osama Bin Laden o el crack económico de 2008 son algunos de los asuntos informativos que más se han buscado en todos estos años.