El desabastecimiento mercado por mercado: "Si esto sigue así, el martes decidiremos irnos de vacaciones"

Llevamos ya cinco días consecutivos con paros del transporte convocados por el aumento de los precios de los combustibles, entre otras reivindicaciones. También reclaman una serie de mejoras laborales en un sector que aseguran está en una situación muy complicada desde hace ya tiempo.

Paros que ya están produciendo serios problemas en la cadena de suministros. Si has ido a comprar en las últimas horas igual te has encontrado con que en tu supermercado o en tu mercado ya faltan cosas: aceite, fruta, verdura, pescado o leche. De hecho, los productores lácteos están tirando leche porque no hay camiones para recogerla. Tienen que seguir ordeñando las vacas y los tanques donde se almacena están llenos.

'Mediodía COPE' ha hecho un recorrido por diferentes puntos de nuestro país para conocer cómo están las cosas.

En Granada se encuentra el Merca 80, un mercado tradicional, de abastos, donde en teoría se puede encontrar de todo. En la frutería Marga, José Carmona lleva trabajando 17 años. Cuenta no tienen apenas verduras, tomates, lechugas. Y explica que una de las pescaderías del mercado lleva sin abrir toda la semana: “Lo que más nos falta son acelgas, espinacas, espárragos, habas... Si esto sigue así, el martes decidiremos irnos de vacaciones hasta que esto se arregle”.

En el Mercado Delicias en Zaragoza se encuentra la pescadería Matosas. La dueña se llama Raquel Roldán y lleva quince años en el sector del pescado. Ha explicado que lo poco que tienen lo reparten entre todos: “Continúan las dificultades de salida de mercancías en origen. Estamos hablando del mercado de frutas, verduras y pescado. Se está notando en las toneladas de entradas. Habrá entrado un 60% menos de toneladas dentro de Merca Zaragoza”.

Y terminamos este recorrido en el Mercado de la Esperanza en Santander, que está situado en la Plaza de la Esperanza, a espaldas del ayuntamiento y es el mercado más importante de la capital cántabra.

Allí hay un puesto que se llama “La asturiana”, de carnes y quesos. Jesús Aguirre es el dueño de este establecimiento. Es la tercera generación que se hace cargo del negocio. El paro les está afectando especialmente en el pollo, que no les llega.