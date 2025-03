¿Qué debemos de tener en cuenta para elegir colegio?

Ser consecuentes con nuestras convicciones, tener claro el proyecto educativo del centro, el reglamento interno y el ideario son fundamentales a la hora de elegir un colegio para nuestros hijos, una decisión importante que debe hacerse previa visita al centro escolar y después de reunir un máximo de información no solo sobre su oferta educativa sino sobre la formación integral de la persona.

En el colegio o instituto nuestros hijos pasan entre 900 y 1.200 horas al año y elegirlo no es tarea fácil para los padres. En este proceso está Anabel Aliada en busca de un instituto para su hijo Álvaro, de 15 años. Para elegir el centro concertado en el que hasta ahora ha estudiado en Alicante no hubo duda, pues, fue el mismo que su madre, que era antigua alumna y confiaba plenamente en el proyecto, pero al no disponer de Bachillerato, el cambio es ahora obligado.

“A mí en la educación de mi hijo, además de la parte académica, me interesa mucho la formación como persona. Estoy visitando colegios para ver la proximidad a las familias, el nivel académico, la proximidad o el nivel de conexión con nuestro domicilio. Me fijo en la programación académica y el currículo y me interesa mucho también el ideario y la parte humana. Busco además que fomenten el esfuerzo porque me parece importante junto a la formación integral para que puedan volar altos y solos”, explica en COPE Anabel.

Conviene visitar el centro y reunir un máximo de información

Antes de hacer el proceso de inscripción, es recomendable visitar en persona el colegio y reunir toda la información posible. Es además esencial conocer bien el proyecto educativo del centro, su ideario, el reglamento interior, las normas de convivencia o la formación en idiomas que proponen. También relevantes, los resultados académicos, las instalaciones entre otros aspectos que valorar como la atención a la diversidad y el coste.

Para Luis Centeno, secretario general adjunto de Escuelas Católicas, “debemos ser consecuentes con nuestras propias convicciones como padres a la hora de elegir el colegio que queremos para nuestros hijos como primeros educadores. Es una de las decisiones más importantes que podemos tomar y entendemos que hay que conocer el proyecto del centro personalmente y plantear todas las preguntas que queramos hacer antes de decantarnos”.

Considera que “es importante que el centro nos traslade la sensación de que están convencidos en su propio proyecto, que son coherentes, porque eso es lo que genera confianza”.

También es esencial subraya que se respete el derecho de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos, el número de familias que elige la escuela concertada se mantiene estable con 1 de cada 4 alumnos escolarizados en este modelo educativo “trabajamos por hacer que la oferta sea cada vez más atractiva y completa, nos vamos adaptando a la realidad de las familias sin perder nuestra esencia”.

Como asesor de admisión en el British Council, Mateus Lópes considera que lo que más valoran los padres es el currículum del centro, además del bienestar de los estudiantes. La mayoría de las preguntas, explica en COPE, giran en torno a los resultados académicos, el nivel de prestigio y quienes eligen este centro privado lo hacen “por la proyección que les da a sus hijos esta educación bilingüe y trilingüe que les prepara para poder estudiar en cualquier universidad del mundo”.

Junto a la parte curricular, también trabajan la formación en valores que “se integran en la rutina del día a día en el colegio y apostamos por la lealtad, sensibilidad, cuidado, resiliencia y desafío y se trabaja como aplicarlos para ser mejores personas y mejores estudiantes”.

Entre las preocupaciones de los padres la gestión de los casos de acoso escolar y su prevención en el centro escolar y aquí, en esta red de colegios, apuestan por fomentar la seguridad y también la motivación de los estudiantes para que vayan contentos al colegio.

Recomienda antes de elegir, analizar detenidamente qué proyecto aportará más a nuestros hijos y tomar una decisión lo más informada y justificada posible.

Es lo que ha tratado de hacer Antonio Merino al escolarizar en uno de sus colegios privados a su hijo de 7 años tras vivir varios años junto a su familia en el Reino Unido. Además de esta experiencia pesó mucho, según cuenta a COPE, la proximidad con el domicilio y que haya estudiantes de diferentes nacionalidades, además de valorar positivamente que “del nivel del profesorado y que sea un colegio con 60 años de experiencia”.

9 claves antes de tomar una decisión

Desde la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y padres de alumnos (CONCAPA) apuntan a 9 aspectos a tener en cuenta para elegir el colegio de nuestros hijos:

1.-El proyecto educativo del centro (PEC)

Muy importante académicamente hablando. Incluye desde la metodología de enseñanza (tradicional, innovadora, Montessori, Waldorf, etc.), el uso de tecnologías en el aula, el bilingüismo o trilingüismo muy unido a la existencia de programas de intercambios o certificaciones de idiomas o estudios duales, programas especiales o proyectos del centro como la atención a necesidades educativas especiales o a altas capacidades dependiendo de una necesidad específica que tenga nuestro hijo.

2.-Identidad e ideario del colegio o instituto

En muchas ocasiones, la propia experiencia de los progenitores como antiguos alumnos de la entidad, que ha forjado una identidad profunda en ellos, es uno de los criterios de elección. Unido a este criterio es el ideario del centro. La elección de un centro católico bien por las creencias personales como por la fama que tiene a nivel de calidad educativo, o no exclusivamente por la fe de la familia, ya que hay familias que priorizan la educación en la religión y la transcendencia frente a la laicidad por la que apuestan los padres que escolarizan a sus hijos en colegios públicos.

3.-Reputación y resultados académicos de los alumnos

Importante sobre todo a nivel de Bachillerato, donde pocos centros son concertados sería la tasa de aprobados de a EBAU. Igualmente, a considerar las opiniones de otros padres en los que se aprecia el trato y la profesionalidad de las personas y de los equipos directivos.

4.-Conciliación

Ver si el centro escolar dispone de aula de madrugadores, comedor escolar y actividades extraescolares es importante para combinar la escolarización de nuestros hijos con nuestro horario laboral. También relevante si tiene jornada partida o continua y ver como combinarlo con la vida profesional de los padres.

5.-Ubicación y Accesibilidad

De donde esté situado el centro escolar depende por ejemplo la posibilidad de que nuestros hijos vayan solos al colegio y puedan volver a casa una vez acabado el horario escolar, sin depender del transporte escolar, el autobús o el coche particular. Comprobar también si el colegio o el instituto está ubicado en una Zona de Bajas Emisiones donde el acceso en coche está limitado.

6.-Infraestructuras, instalaciones y recursos

Un criterio nada baladí: instalaciones deportivas, laboratorios, bibliotecas, calidad de los espacios o patios para los recreos pueden también condicionar nuestra elección.

7.-Atención a la diversidad

Si nuestro hijo presentase necesidades educativas especiales la valoración cambia en función de que las necesidades educativas que presenten en el centro sean totalmente adaptadas a sus necesidades no sólo a nivel de aula sino de profesionales que contribuyan al bienestar del alumno y a incrementar su rendimiento académico intentando que los tiempos de aprendizaje, estén adaptados convenientemente a la necesidad específica del niño: autismo, asperger, hiperactividad o altas capacidades entre otros.

8.-Consideración a las familias, AMPA y comunicaciones

Es importante que funcionen los mecanismos de información a las familias y que sus preocupaciones y sugerencias sean tenidas en cuenta. Debe existir una total comunicación del centro con la familia y viceversa.

9.-Coste y financiación

Es algo que tendremos que valorar antes de optar por una escuela pública, concertada o privada, así como la posibilidad de acceder a becas y ayudas disponibles.

Para lograr una preparación académica de calidad, cada familiar priorizará unos criterios u otros en función de sus valores y de sus necesidades y prioridades.