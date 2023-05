Cuidado si ves esto cuando salgas de la ducha: la razón por la que podrías no volver a tocar el agua

Si eres de los que sufre de alergia de forma recurrente, seguramente te habrás dado cuenta de que esta primavera está siendo especialmente difícil. Y es que la sequía y las altas temperaturas han hecho que la incidencia que tiene el polen en tu alergia haya aumentado y te afecte de manera más notable. Sí, la alergia al polen es la más normal pero, ¿sabías que hay alergias de lo más curiosas? Pues atento si tienes los síntomas de Diana, porque podrías tener su alergia que te hará no poder ducharte nunca, como explica en este audio en Mediodía COPE.

"Si se pone a llover, llevo siempre paraguas, pero, si no, tengo que refugiarme en algún sitio" explicaba Diana, que tiene 19 años y es de Huesca, que dice que algo raro empezó a pasarle cada vez que salía de la ducha. Lo cierto es que dice que es una alergia que puede llegar a ser muy molesta, pero ya le tiene pillado el truco lo suficiente como para saber cómo tiene que evitarla.

Eso sí, fácil, como convivir con cualquier alergia, no lo es.

Una incidencia alérgica que ha ido en aumento

Como te decíamos, si eres de los que tiene alergia al polen, lo normal es que esta primavera estés notando mucho más sus síntomas, porque las altas temperaturas y la sequía que estamos viviendo se manifiesta en ella.

Tanto es así que la incidencia de alergia al polen en los últimos cinco años ha crecido hasta un 40%, notándose especialmente en esta primavera y temporada de alergia. ¿Los tratamientos? Pues no los hay tantos como a los alérgicos les gustaría, porque a veces no es suficiente con tomarte un antihistamínico.

Para mucho, de hecho, es necesario incluso vacunarse. Es lo que le pasa a Antonio, que nos contaba en Mediodía COPE que lo está pasando tan sumamente mal esta primavera que ha optado por vacunarse. "Es algo que me estoy planteando, aunque aún no lo he decidido, porque es un tratamiento que dura un año y creo que son como uno o dos pinchazos al mes" explicaba.

Tampoco está siendo nada fácil esta temporada de alergia para Ana, ella es de Toledo y tiene 20 tipos diferentes de alergia, una barbaridad. Pero no son a cosazs distintas, sino al polen de diferentes plantas. "La doctora me dijo que no sabía dónde recomendarme ir a vivir, porque tengo alergia a todas las plantas de la zona, hasta a los ácaros del polvo" bromeaba.

La sequía, clave en el tiempo que viviremos en los próximos años

Eso sí, si hay algo que preocupa, y mucho, para lo que nos espera meteorológicamente hablando en los próximos años. Eso es, nada más y menos que la sequía que, como te hemos contado en COPE, cada vez es más preocupante en nuestro país. De hecho, los efectos los estamos empezando a notar y las consecuencias son los incendios que se han adelantado a marzo y a abril.

Para ver qué soluciones se pueden poner sobre la mesa para arreglas este problema, aquí en COPE te ofrecemos un videopodcast, en el que participaba Pilar García Muñiz, en el que abordamos la preocupación de la sequía.