El 30% de españoles sufre la alergia: "Nuestro sistema inmunológico está cambiando", explican expertos a COPE

El centro Europeo de la Fundación para la Investigación de alergias (ECARF) calcula que la mitad de los niños nacidos en 2020 desarrollarán algún tipo de alergia a lo largo de su vida. En España no hay estudios de prevalencia, pero se calcula que el 30% de la población tiene alguna. Las respiratorias son las más abundantes, seguidas de las alergias alimentarias. Nuestro sistema inmunológico, dicen los expertos, está cambiando.

Ángel es padre de una adolescente con una alergia alimentaria. Se enteraron de la peor manera. “Cuando tenía 11 meses tuvo una anafilaxia-recuerda- y empezó hincándosele la cara, los ojos, empezó a tener dificultades para respirar...y tuvimos que salir corriendo a urgencias del hospital a donde llegó ya con un cuadro respiratorio”.

La alergia alimentaria es la primera que se presenta en la vida del ser humano. Hasta los cuatro años. Se calcula que el 8% de los pequeños la padecen en España, y entre el dos y el 3% de los adultos. La doctora Belén de la Hoz, jefa del servicio de alergología del hospital Ramó y Cajal de Madrid, y vicepresidenta de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica ha explicado a COPE que “esta es la primera reacción alérgica, junto que se presenta, porque necesitamos cierto tiempo de exposición al polen para desarrollar la respuesta inmune, y suele presentarse a los 5 y 10 años y los acompaña todo el tiempo, y ya en la edad adulta, sobre los 50 años, alergia a medicamentos, ligada al asma grave y a la poliposis nasal. Ese es un ejemplo de esa marcha atópica, aunque es verdad que un paciente adulto puede desarrollar una alergia alimentaria, pero lo común es este proceso que llamamos marcha atópica”.

¿Por qué soy alérgico?

“La alergia no es más que una lucha del sistema inmunológico frente a agentes que considera como anómalos. Realmente es una hiperrespuesta, más que un déficit inmunológico que realmente no tiene sentido-aclara la doctora de la Hoz-, yo siempre digo que si derepente todos cambiamos y nos diéramos cuenta de que el polen nos mataba, los únicos que sobrevivirían son los alérgicos”. Confirma la especialista que “no es que estén bajando nuestras defensas, es que nuestro sistema inmunológico está cambiando y está yendo a otros agentes que desafortunadamente no son patógenos, que estaban ahí y que nuestro sistema inmunitario los identifica como dañinos y se defiende”.

La causa final de porqué hay más alérgico no está clara. De fondo está la genética y hay algunas teorías que señalan que “nuestro modelo occidental con vacunas, con antibióticos, sin parásitos, hace que nuestro sistema inmunitario se desvíe hacia esta reaccion exagerada hacia agentes que no son malignos. Es la llamada teoría higienicista, pero no explica toda la alergia. Pero sí es verdad que es un tema genético y ambiental”.

Vida normal y adrenalina

La familia de Ángel ha adaptado su forma de vida a la patología que sufre Alba. La compra de alimentos se hace complicada porque hay que leer con detenimiento las etiquetas y en algunos alimentos, ni siquera aparecen los 14 alérgenos. La chica hace vida normal, sólo tiene ciertas limitaciones a la hora de hacer vida social porque “a veces, si sale a un restaurante, no come por seguridad, porque el establecimiento no le garantiza. Estamos acostumbrados a que nos aseguren que tienen los 14 alérgenos regulados, o no tengo tiempo de mirar la lista de ingredientes de lo que me estás pidiendo, entonces se toma su refresco y no come”.

Ángel preside la Asociación de Enfermos Española de personas con Alergia Alimentaria y al Látex. Nos cuenta que hay una preocupación extendida entre las personas que conviven con cualquier todo tipo de alergia: el precio de la medicación de rescate cuando tienen una anafilaxia, la reacción más grave, que puede llevarles a la muerte. “Cuanto antes de pongas la medicación, la adrenalina, más posibilidades tienes de sobrevivir. Pero cada dósis cuesta entre 25 y 30 euros, y hay que tener en todos tus lugares habituales una ampolla. En el colegio, en casa... Además caducan tiene una vida útil de 14 o 16 meses, y hay que deshecharla, aunque no la uses, y reponerla. Nuestra pelea es que se meta en la lista de medicamentos de aportación reducida”.