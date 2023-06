Cuenta atrás para la constitución de ayuntamientos: Así son los pactos más curiosos que se firman este sábado

Quedan escasas horas para que se constituyan los ayuntamientos en España. Es cierto que donde tienen pendiente algún contencioso derivado de las elecciones van a tener que esperar tres semanas más para tener nuevo alcalde o alcaldesa, pero este sábado se formarán la mayoría de los 8.100 consistorios que hay en nuestro país. En muchos de ellos habrá pactos considerados antinaturales por el color político de las formaciones que han conseguido ponerse de acuerdo.

'Mediodía COPE' ha puesto el foco en algunos casos curiosos que se van a ver en las próximas horas en algunos ayuntamientos de España. En estos consistorios las líneas de teléfono deben estar que echan humo. Quedan muy pocas horas, pero aún están pactando para que en algunos casos se produzca un vuelco político y tener nuevo alcalde, o que se mantenga el que ha sido hasta ahora.

Lo que más llama la atención son a veces los extraños compañeros que hace la política con tal de conseguir ese objetivo. En este sentido destacan dos municipios: La Guardia, en Toledo, y Sotoserrano, en Salamanca. En el primero, PP y Unidas Podemos están negociando a marchas forzadas para cambiar de signo la alcaldía y desbancar al todavía alcalde socialista, Javier Pasamontes, que lleva 28 años al frente de este municipio de poco más de 2.200 habitantes.

“Yo saqué la lista más votada sin alcanzar mayoría absoluta y ya han manifestado públicamente que Podemos y el Partido Popular tienen un acuerdo de coalición con la alcaldesa del PP”, manifiesta el alcalde en funciones. El PSOE obtuvo 4 concejales, el PP otros 4 y Unidas Podemos 3. Pero este partido, frente a todo pronóstico si pensamos en su programa o su posición ideológica, parece que va a apoyar a la candidata popular.

Un pacto que a priori resulta raro, pero a Pasamontes parece que no le ha sorprendido. “Habrá gente que se lo tome mal porque no se lo esperaba, habrá otra gente que se lo tome bien porque en la vida estamos gente de todo tipo, entonces cada uno lo interpretará de una forma”.

La dirección de Podemos ya ha dicho que si mañana el candidato de este partido vota al PP serán expulsados y apartados, pero parece que ésto no va a disuadirles. Eso sí, las negociaciones siguen aún abiertas y podría pasar cualquier cosa.

Otro pacto curioso que puede tener lugar mañana es el que puede hacer cambiar de signo una alcaldía de la provincia de Salamanca. Lo protagonizarán los candidatos del PSOE y de VOX en Sotoserrano, un pueblo de 600 habitantes. El objetivo es terminar con los 20 años que lleva como alcalde el popular Sebastián Requejo.

“Aquí el problema que se da es que a lo mejor en este caso se da pie a que ellos quieran que el pueblo cambie de alcalde. Yo no tengo la culpa de presentarme a unas elecciones y ser la lista más votada con el 46,5%”, apunta Requejo, que aboga por que la alcaldía la asuma otro compañero de partido en el caso de que sobre su figura “hubiera alguna reticencia”.

Los motivos del acuerdo para el actual alcalde en funciones es que puede más lo que les une, es decir, desbancarle del ayuntamiento, que lo que les separa, que ideológicamente es mucho. “Cuando al PSOE le sacas 18,5 puntos y a Vox 22,5, lo normal en este caso sería que el PP llegara a algún tipo de acuerdo con Vox, cediendo concejalías, tenencia de alcaldía, y que los dos partidos pudieran cumplir sus programas electorales”.

Lógicamente a este pacto se oponen las direcciones provinciales de PSOE y Vox, pero parece que lo que podría pasar para evitar reprimendas es que los candidatos del PSOE se saldrían del partido para figurar como no adscritos y recibir los votos de Vox. Veremos en cualquier caso qué pasa mañana sábado.

Nuevos ayuntamientos de madrugada

Los plenos de constitución de ayuntamientos se van a celebrar durante todo el día: En algunos sitios por la mañana, en otros por la tarde, pero hay también dos localidades que han elegido hacerlo por la noche.

Pasado un minuto de las doce de la noche se celebrará el pleno en San Cristóbal de Entreviñas, en Zamora. La razón es que la alcaldesa socialista, Leonor González, no puede estar presente. La edil, que volverá a repetir en su cargo por mayoría absoluta, tiene un viaje que no puede aplazar. Así que esta noche les tocará trasnochar a todos, excepto los concejales del PP, que ya han anunciado que no van a asistir, ya que su voto no cambiaría nada.

A esa misma hora se celebrará también el pleno en Burgillos del Cerro, en Badajoz. El motivo es que hay un concejal que tiene oposiciones por la mañana y otros dos, entre ellos la que se perfila como nueva alcaldesa, la popular María José Calderón, tienen actos comprometidos por la tarde. Así que todos se reunieron y por consenso han acordado celebrarlo a esa hora.

Aún así, todavía quedarán pendientes por conformarse algunos ayuntamientos, aquellos en los que queda pendiente que la Junta Electoral de Zona se pronuncie por algún recurso presentado. En estos casos, el pleno se celebrará el 7 de julio.