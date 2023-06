La costurera de Balenciaga que se convirtió en maniquí por un día, en COPE: "Tenía un halo de misterio"

Esta es una de esas historias que inmortaliza un momento único en la vida. Uno de esos momentos que nunca se olvidan como cuando firmas tu primer contrato de trabajo.

La donostiarra Elena Aizpitarte recuerda aquel instante perfectamente. Era el mes de octubre de 1951 y tenía 14 años. Lo que ocurrió aquel día, la convirtió en una de las costureras del prestigioso diseñador de moda, Cristóbal Balenciaga.

Empezó a dar sus primeras puntadas en el taller que el modisto tenía en San Sebastián y siguió formando parte de su equipo hasta los 24 años. Luego se trasladó a Barcelona, donde sigue viviendo, y cambió el hilo por los libros porque ha sido librera hasta que se jubiló.

Elena tiene en la actualidad 85 años y recuerda, como si fuera ayer, los años en los que trabajó para uno de los mejores embajadores de la moda española. Su trabajo, totalmente artesanal, quedará siempre hilado a la historia de Balenciaga.

"Tenía 14 años. Llegue al taller porque mi padre era fontanero y mi madre modista y aparte de las condiciones económicas se valoraba el oficio. Mi madre había sido modista y supongo que a través de amistades en el taller, en un momento necesitaban aprendizas, me llamaron y fui allá", le cuenta a Pilar García Muñiz.

Pero para Elena aquel comienzo no fue tan bonito como se ve en algunas películas, "me daba vergüenza porque entonces las aprendizas iban con una caja de cartón y me daba vergüenza que me vieran las amigas y las vecinas del barrio. Hacía falta una chiquita y quedas ya en lo que llaman sentado y entré al taller no tuve que repartir ropa", recuerda.

Balenciaga "era muy meticuloso"

Para los ajenos al mundo de la moda y, sobre todo, de la alta costura hay que recordar queCristóbal Balenciagaes uno de los grandes modistos españoles de todos los tiempos considerado un arquitecto de la moda y un virtuoso con el lápiz (por sus diseños) y la aguja. La influencia de su madre, que era costurera, le llevó a despuntar en el arte de los volúmenes con las telas.

Cristóbal aprendió el oficio desde abajo en el taller. Y en un taller de costura hay una jerarquía muy clara: la oficiala, la ayudanta y la aprendiza, "yo era la aprendiza, teníamos un horario de 9 horas y la elaboración era artesanal", le explica Elena Aizpitarte a Pilar García Muñiz en Mediodía COPE recordando aquellos años y al modisto que "era muy meticuloso, sabía coser y diseñaba todas las piezas que nos llegaban marcadas y cortadas. Había que pasar hilos y cortar, una manera con la que ahora mismo no se podría coser".

"Era muy poco exhibicionista, la sede principal la tenía en París y cuando venía a España trataba más con las cortadoras a las que minuciosamente les explicaba el trabajo que hacían, era un hombre con un halo misterioso".

A Elena le marcaron aquellos años que trabajó en el taller de Balenciaga, pero sobre todo aquella ocasión en la que hizo de maniquí para el modisto español y sus amigos, otros dos grandes de la moda como Courrèges y Givenchy:

"En enero no teníamos trabajo y en Balenciaga hacíamos con los retales unos chalecos para los vecinos de Igueldo y en febrero, marzo presentaba la colección y en aquella ocasión la modelo que Balenciaga tenía en San Sebastián estaba de baja. Balenciaga vino con su amigo André Courrèges y con Givenchy y había que llevar una mini colección a Sevilla de abrigos y sastres y preferían tener a una persona en vez de un maniquí y montó una mini colección conmigo".

Decía el propio Balenciaga que "un modisto debe ser arquitecto de la forma, pintor para el color, músico para la armonía y filósofo para la medida", pero para que eso sea posible, debe contar con personas como Elena, que con sus manos hagan real lo que genios como él imaginan.