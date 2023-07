El consejo de un corredor experto en los encierros de San Fermín a un vecino de Madrid: "Para el día entero"

La pasión por San Fermín reúne año tras año a cientos de personas en las calles de Pamplona. Como cada año, con el chupinazo se daba el pistoletazo inicial de las fiestas, y con ello también los encierros.

Es una fecha muy marcada en los calendarios de gente de todo el mundo, que esperan ansiosos durante todo el año para competir. La gente que compite suele dedicar bastante tiempo para prepararlos, y dar su mejor versión.

Toda la vida corriendo en San Fermín

David Rodríguez lleva más de 30 años corriendo los Sanfermines. Empezó cuando apenas había cumplido los 19 años, la pasión de su familia por los toros hizo que desde siempre soñara con correr en Pamplona. "La satisfacción que te da el poder correr hace que todo valga la pena", aseguraba David en 'Mediodía COPE'.

Las corridas desbordan una intensa pasión para los amantes de esta tradición, y como cada año, David ha repetido una de las actividades que más ilusión le hacen. Aunque es consciente del riesgo que corre, y ha admitido en 'Mediodía COPE', que se pasa mucho miedo antes del encierro. Sin embargo, esto no resulta un impedimento ya que el temor se ve opacado por la felicidad que le da correr cerca de estos toros: "Te aporta tanto que te llena de satisfacción para el día entero".

David corre cada año con la misma camiseta verde y blanca, y ha comentado en antena que este año no ha hecho su mejor corrida: "Me he pegado una carrera larga, he podido correr un trocito con un toro y los he visto de cerca, y bien, pero no me ha llenado personalmente del todo. Ha sido una carrera un poco atropellada", y añadía que la gran cantidad de gente pudo haber obstaculizado su corrida.

Los corridas son una tradición que sigue atrayendo a las nuevas generaciones

Carlos Mata es un joven madrileño que acaba de cumplir 18 años. Desde hace tiempo que estaba deseando cumplir la mayoría de edad para poder concretar uno de sus sueños: correr su primer encierro en Pamplona. "Correré este domingo en Santo Domingo", ha asegurado a Pilar García Muñiz, quien en antena ha pedido el consejo de David para todos los nuevos corredores.

David, ha bromeado en directo diciendo que el mejor consejo es "que no corriera". Pero ante la seguridad del joven a correr, le ha advertido de lo empinada que es la cuesta de Santo Domingo y ha asegurado que "es un tramo bonito".

"El primer encierro lo normal es que no consiga pegar una carrera porque se tiene que ir adaptando poco a poco, pero tendrá que ponerse en el medio de la calle e ir mirando para atrás a cada rato a que le lleguen los toros e intentar aguantarlos en la cuesta y echarse a un lado", y ha advertido que los toros vienen muy fuertes y que hay que estar atentos a que no se caiga nadie, a que no haya un traspiés, y a muchos otros factores. Señalaba, además, que "no hace falta tener suerte".

Carlos por su parte ha intentado participar en casi todos los encieros que se celebran en Madrid, y por fin podrá hacerlo este año en Pamplona.