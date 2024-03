¿Cómo son los grupos católicos de moda entre los jóvenes españoles?: "Un cambio radical"

Según un estudio realizado por ocho universidades internacionales y en el que también ha trabajado la consultora GAD 3, el interés por la espiritualidad está creciendo entre los jóvenes de todo el mundo.

En España las cifras de este proyecto de investigación señalan que el 33 por ciento de estos jóvenes se consideran creyentes católicos. Pero dentro de ese porcentaje lo que se está observando es que está creciendo el nivel de convicción. Nos lo explica, uno de los expertos que ha realizado el estudio, el catedrático de opinión pública de la Universidad de la Santa Cruz de Roma, Norberto González: “Es llamativo que un 72% cree en la presencia real de Jesús en la Eucaristía, un 18% de jóvenes entre los 18 y los 29 años va a misa todos los días algo que sería impensable hace 60 años”.

Hablamos de que entre los jóvenes que se consideran creyentes existe una mayor tendencia a la práctica. A ir a misa, a rezar y a recibir los sacramentos. ¿Por qué ahora estamos notando que entre estos jóvenes existe una fe que puede considerarse más arraigada? En Mediodía COPE hemos hablado con ellos, con estos jóvenes para saber que está ocurriendo.

Hakuna

Inmaculada Verdú es de Cartagena. Es una chica joven que estaba completamente alejada de la Iglesia. Ella empezó a pasar por momentos duros y un día le hicieron una propuesta. Pasó por la puerta de una iglesia y justo allí, en la entrada, se encontró con un amigo al que llevaba mucho tiempo sin ver.

Este chico invitó a Inmaculada a la parroquia y le dijo que todos los jueves se reunían muchos jóvenes de su edad en un grupo llamado Hakuna. Inmaculada no lo vio claro: “Yo al principio me negué pero siempre que tocas fondo necesitas un apoyo espiritual”.

Sin embargo, esta chica empezó a darle vueltas a la cabeza. Y un día se decidió. Pensó que por probar no iba a perder nada. Un jueves se presentó allí en la iglesia como ella misma nos cuenta: “Sentí el amor que Dios tiene por mi y también la necesitad que tenía de Él. Allí encontré paz y a mis amigos. Gracias a ese día me cambió la vida”.

Los amigos de Inmaculada se sorprenden de como ha cambiado su perspectiva a la hora de ver las cosas. Cuando a ella le preguntan que es lo que caracteriza a Hakuna siempre dice que la alegría: “Mis amigos que no están en Hakuna pero que han visualizado mi cambio se alegran y a la vez se sorprenden. Algunos dicen que es imposible que haya cambiado de manera tan radical”.

Las canciones de Hakuna son ya muy conocidas pero este grupo va más allá de la música. Gonzalo Echánove es un joven que lleva ya muchos años en este grupo y nos explica lo que hacen cada día que se reúnen: “También profundizamos en la oración, en la formación y en la acción social, en ayudar a los demás”. Hay muchos jóvenes que como Gonzalo o como Inmaculada también han descubierto la vida de la Iglesia casi por casualidad y sobre todo gracias a otro amigos que los invitaron.

Effeta

Algo parecido le pasó a Carmen Arnedo que es de San Sebastián pero vive en Madrid. A ella le propusieron ir a un retiro espiritual un fin de semana. Se llamaba Effeta. Ella no se lo pensó: “Me invitó una amiga de la universidad y fui por cambiar el plan que hacía siempre cuando salía. No sabía ni siquiera en que consistía”.

En ese retiro ella encontró a muchos jóvenes como ella, con las mismas inquietudes. Muchos habían crecido escuchando hablar de Dios y de la Iglesia pero nunca se habían tomado estos temas demasiado en serio. Ese retiro le abrió los ojos a Carmen. Lo que más le impactó es que ese una iniciativa así existiese en la parroquia de al lado de su casa: “Me encontré una experiencia muy fuerte del amor de Dios. No era practicante pero a raíz de ahí experimenté una conversión”.

En Effeta, en es este retiro para jóvenes, se realizan distintas actividades y dinámicas encaminadas a descubrir la fe pero todo no acaba después de ese fin de semana. Después estas personas se siguen reuniendo cada semana en las parroquias. En los últimos años en España este retiro de Effeta está teniendo mucho éxito y se extiende por muchas ciudades.

Hay muchos movimientos como Hakuna o como Effeta que van dirigidos a niños y a jóvenes y que día a día no paran de crecer. Si en algo se parecen todos ellos es que tienen en común la adoración al Santísimo, horas Santas de oración.

Life Teen

Estas horas santas de oración son precisamente una de las claves de otro grupo llamado Life Teen. Está sobre todo dirigido a niños y consiste es un método de catequesis dinámicas. Miguel Villamil es de Granada y lleva muchos años como catequista. Siempre ha tenido la misma sensación. Los niños no están motivados: “Vienen de dar seis horas de clase y no podemos convertir las catequesis en otra clase más. Me di cuenta que lo importante era que vivieran la fe en su vida, que todo no fuera una teoría”.

Ahora todo ha cambiado en la iglesia de Miguel, en la parroquia de Virgen de Gracia de Granada. Gracias a Life Teen han descubierto una nueva manera de hacer las cosas. Las actividades que realizan llaman mucho la atención. Simplemente han cambiado el enfoque a la hora de hacer las cosas: “Por ejemplo, el otro día hicimos un escape room y ahí se ve un poco la diferencia del enfoque de la catequesis”.

Miguel nos cuenta que jóvenes como él, sí tienen inquietudes a la hora de conocer a Jesús pero que a veces se requiere de un lenguaje distinto a la hora de enseñar el evangelio y que eso es lo que están haciendo.

Muchos jóvenes en parroquias de toda España están descubriendo en estos grupos a personas de su misma edad que se hacen las mismas preguntas que ellos y que también están recibiendo una respuesta. Ellos ahora tienen claro que quieren seguir el camino de la Iglesia que es el de Jesús.