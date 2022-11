Ciberataques, en 'Mediodía COPE': ¿Es España uno de los países más vulnerable frente a los hackers?

El Gobierno y la Policía desmienten a COPE que el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación digital haya sufrido un ciberataque.”Ni se ha accedido a datos sensibles de ciudadanos ni de empresas ni tampoco se ha abierto una investigación por parte de la Policía Nacional”, nos aseguran.

Este "supuesto" ataque y el sufrido por el Consejo General del Poder Judicial hace unos meses nos ha llevado a preocuparnos y ocuparnos por los ciberataques en Mediodía COPE porque además de las instituciones públicas, el dato es más preocupante cuando miramos al sector privado: 7 de cada 10 casos tienen como objetivo la pequeña y mediana empresa.

A finales del mes de octubre un hackeo contra el Consejo General del Poder Judicial permitió a los ciberdelincuentes infiltrarse en el Punto Neutro Judicial. Se trata de una red de telecomunicaciones que conecta juzgados con otras instituciones del Estado. Esto originó que por ejemplo, los hackers tuvieran acceso a la Agencia Tributaria y con ello, a los datos de medio millón de contribuyentes.

Unas semanas antes había tenido lugar otro que dejó inoperativos los sistemas informáticos de tres hospitales de Barcelona y su área metropolitana. Y en agosto otro hackeo -en este caso ruso- dejó al CSIC y a sus investigadores durante días sin Internet.

España es el tercer país del mundo con más ciberataques, tras Polonia y Estados Unidos y sufrimos nada más y nada menos que 40.000 ataques al día de media.

"España detecta más esos ciberataques"

El hacker y responsable de Ciberseguridad Antonio Fernandes asegura que es "complejo poder evitar este tipo de ataques y se necesitan personas que manejen esta tecnología, siempre partiendo de que tenemos a personas vigilando para que no nos ataquen".

Pese al dato alarmante de los 40.000 ataques al día que se sufren en España, eso no quiere decir que seamos un país débil ni que invirtamos menos en ciberseguridad, porque como asegura el experto, no quiere decir que todos esos ataques consigan su objetivo, "no significa que todos esos ataques tengan éxito, lo que significa es que los vemos, los detectamos, no es tanto que seamos más débiles sino que los detectamos más".

Otro dato que llama la atención es que el 70 % de las víctimas de ciberataques son PYMES y, más de la mitad suelen quebrar a los 6 meses de ser atacadas ¿por qué van a este tipo de empresas y sobre todo tiene algo que ver el ataque con el fin de esa empresa? Son las principales víctimas, explica Antonio Fernandes, porque "las PYMES por presupuesto no lo dedican a este tipo de seguridad, se deja la seguridad en último término, les falta un poco de concienciación para existir o no existir el día de mañana".