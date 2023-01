La Casa Blanca descarta un ciberataque: 3.000 vuelos retrasados en EE.UU. por un fallo informático

Más de 3.000 vuelos se han retrasado este miércoles en EE.UU. por un fallo en el sistema informático de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés), que ha ordenado que se aplacen todas las salidas dentro del país hasta las 14.00 hora GMT.



En un mensaje en su cuenta de Twitter, la FAA indicó que trabaja para la reanudación del sistema de Notificación de Misiones Áreas tras una avería.

All flights currently in the sky are safe to land. Pilots check the NOTAM system before they fly. A Notice to Air Missions alerts pilots about closed runways, equipment outages, and other potential hazards along a flight route or at a location that could affect the flight.

Agregó que ha ordenado a las aerolíneas que suspendan todas las salidas de vuelos domésticos hasta la 09.00 hora local del este de EE.UU. (14.00 hora GMT) para "permitir a la agencia validar la integridad de la información de los vuelos y de seguridad".



En su última actualización, la FAA ha indicado que está progresando en la restauración del sistema averiado y que las salidas se están retomando en los aeropuerto de Newark Liberty y de Atlanta "debido a la congestión del tráfico aéreo en esas áreas".



De acuerdo con el rastreador de vuelos estadounidense FlightAware, hasta el momento hay 3.578 vuelos retrasados en EE.UU.



El sistema de notificación a las misiones aéreas es un procedimiento que proporciona información esencial para el personal relacionado con las operaciones de vuelo y advierte en tiempo real sobre un estado anormal en el sistema aeroespacial estadounidense.



El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, fue informado por el secretario de Transporte, Pete Buttigieg, de la avería en el sistema de control del espacio aéreo, informó la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, en un tuit.

The President has been briefed by the Secretary of Transportation this morning on the FAA system outage. There is no evidence of a cyberattack at this point, but the President directed DOT to conduct a full investigation into the causes. The FAA will provide regular updates.