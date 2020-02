El Ayuntamiento de Ontinyent quiere derribar 40 viviendas de una calle dañada por las riadas

Te vamos a contar el caso de María. Ella vive desde hace muchos años en la calle Cantetería, en Ontinyent. Su casa está al lado del río Clariano, un río que se desbordó con DANA y dejó su casa muy dañada.

El terrible episodio del temporal Gloria hizo que por precaución ella, y los algunos vecinos de su calle, fueran desalojados. No era algo nuevo, porque también lo tuvieron que hacer en septiembre de 2018 por las lluvias.

Ahora el Ayuntamiento ha pensado en un solución para ella y el resto de vecinos: darles un dinero por la casa y que dejen de vivir allí. En ese espacio lo que harían es un parque inundable. El consistorio dice que la mayoría de los vecinos están conformes con la decisión, pero no son todos.

Un ejemplo lo encontramos en María. Nos ha contado a Mediodía COPE que no está de acuerdo con la propuesta y mucho menos con el dinero que le ofrecen, porque les dan lo mismo por casas que están muy acondicionadas y otras que no.

Ahora ponte en la piel de María. Toda la vida viviendo en la misma casa y con una propuesta para que la desaloje que ella ve injusta.

Francisco José es otro vecino que está en la misma situación. En Mediodía COPE ha dejado claro que no está de acuerdo con el precio que le han ofrecido desde el Ayuntamiento por su casa: “No es el precio que vale la casa.Yo no quiero poner un superprecio, yo quiero un precio razonable, que es por debajo de lo que me costó. Estoy dispuesto a perder dinero, pero lo que no puede ser es que te paguen a precio de solar cuando la casa está en malas condiciones por culpa del Ayuntamiento, que no se ha preocupado de limpiar el río”.