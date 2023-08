Así son los curas de La Liga: "La temporada pasada rezamos mucho y al final acabamos dando gracias"

Hoy empieza La Liga con dos partidos que puedes escuchar en Tiempo de Juego desde las 7 de la tarde: el Almería-Rayo Vallecano y el Sevilla-Valencia. Si la Iglesia está presente en la sociedad a través de todo tipo de actividades, ¿cómo no iba a estarlo también en el fútbol? No solo se limita a celebrar misas los domingos o a administrar los sacramentos; la Iglesia también apoya a los más necesitados a través de Cáritas, ayuda en los países en desarrollo con Manos Unidas... y hace todo tipo de acompañamientos a los mayores, personas con discapacidad... está al frente de escuelas, hospitales... tiene la pastoral penitenciaria, la de la carretera... ¡incluso la del circo!

En 'Mediodía COPE' hemos conocido cómo es la labor que llevan a cabo los capellanes de los clubes de fútbol de la mano de dos de los que van a jugar esta noche: Álvaro Almenar, capellán del Valencia, e Indalecio Humanes, del Sevilla. "Tenemos muchísimas ganas de que empiece la Liga, pero con este calor voy a sufrir mucho por nosotros y por los jugadores", ha dicho el sacerdote valenciano. "El año pasado tuvimos una campaña de mucho rezo, pero al final hemos acabado dando las gracias a Dios porque la séptima copa (Europa League) ha sido muy grande para los sevillistas", ha añadido el hispalense.

Acompañan a los jugadores, técnicos y dirigentes

Los capellanes son los encargados de la asistencia religiosa en los clubes de fútbol. No solo de los jugadores del primer equipo, sino también de los entrenadores, los directivos y en general de todos los trabajadores del club. Es verdad que no son tantos capellanes como hace algunas décadas porque algunos han fallecido recientemente y no han sido reemplazados, pero sí que hay varios equipos que tienen capellán. Hace justo un año escuchábamos aquí en 'Mediodía COPE' al capellán de Osasuna, Ángel Gogorza, que falleció hace apenas dos semanas. Seguro que los jugadores rojillos lo han tenido muy presente este martes cuando han ido a Javier a hacer su ofrenda anual. También ha realizado la tradicional ofrenda un club con mucha tradición católica, el Levante, que a falta de un capellán tienen dos. Entre ellos, uno de los capellanes, don José Luis Sánchez, que nos ha dejado un audio en 'Mediodía COPE'. Por cierto, que el capellán de otro equipo de fútbol, el Real Zaragoza, don Fernando Arregui, ha deseado en el programa una buena temporada a su equipo.