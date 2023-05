Lady Brennan, la turolense que tomaba té con Isabel II, da las claves en COPE de la coronación de Carlos III

Cada vez queda menos para que la monarquía británica comience una nueva era. Tal y como te hemos contado en COPE, este sábado 6 de mayo Carlos IIIserá coronado junto a la reina consorte, Camila. Será en una ceremonia celebrada en la Abadía de Westminster de Londres. En vísperas de este acontecimiento histórico, en ‘Mediodía COPE’ hemos contado con una mujer que ha contado de primera mano el ambiente que se respira en la capital británica: Pilar Sánchez. Ella es de Teruel, pero para los británicos es Lady Brennan. Cuando fue a la universidad en Manchester, conoció a Daniel Brennan con quien se casó y formó una familia. Más tarde, Daniel se convertiría en miembro de la Cámara de los Lores. Lady Brennan coincidió con la Reina Isabel II tomando el té en eventos anuales.

“El ambiente es sensacional” asegura. Lady Brennan ha descrito una fotografía de las calles londinenses donde hay “banderas por todas partes” y “gente furulando por las calles, es algo increíble”. “Se han tomado muy en serio la coronación” señaló Pilar Sánchez.

A pesar de que la monarquía no es del gusto de todos, la expectación es máxima. “Ya hay gente, desde el miércoles que se realizó el primer ensayo. Hay interés, no a todo el mundo le gusta la monarquía, pero es la primera coronación que vamos a tener en 70 años en el Reino Unido” recalcó. “Es algo muy novedoso. Sabiendo lo bien que los británicos organizan sus eventos va a ser un acontecimiento sensacional". Además, la coronación tiene un matiz especial: “Carlos III como rey quiere incluir a todo el pueblo, a todas las comunidades y súbditos del país y va a tener mucha relevancia en cuanto a visibilidad y objetivos que pretende el rey Carlos" subrayó Lady Brennan.

No obstante, a pesar de que Carlos III no tenga la popularidad de su madre, va cogiendo popularidad entre los británicos. “La mayoría de la gente en este país le gusta la monarquía, puesto que hemos tenido a una gran reina y desde que lamentablemente falleció, Carlos III se ha comportado de manera muy correcta y sensata. Ha demostrado mucho interés por el pueblo. Los sondeos públicos han aumentado considerablemente la opinión de público que tenía el rey” afirmó. No obstante, a Carlos III todavía le queda un reto: “Se tendrá que ganar al pueblo”.

Asimismo, Lady Brennan conoció a Carlos III en una fiesta en los jardines del Palacio de Buckingham y fue él quien le entabló conversación. Lo definió como una persona "accesible". “Se dirigió a mí, aunque no estaba previsto, simplemente porque llevaba un vestido de lunares y dijo “mi esposa tiene un vestido igual al suyo". Es una persona que se fija, que es accesible al pueblo, que entabla diálogo con cualquiera. Muy campechano”" relata.

En este acontecimiento, hay una incógnita de la que todo el mundo habla y todos quieren saber cómo se solucionará: ¿Asistirá el príncipe Harry? "Se espera que vaya a asistir. Todavía no está seguro porque los acontecimientos con los Duques de Sussex cambian de la noche a la mañana. Se dijo que iba a venir, él ha confirmado, pero hasta que no llegue no me lo creo", dice Lady Brennan.