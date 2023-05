Coronación de Carlos III: La Santa Sede confirma que Pietro Parolin representará al Papa en la ceremonia

La Santa Sede ha anunciado este jueves, 4 de mayo, que el cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado del Vaticano, representará al Papa Francisco en la ceremonia de coronación de Su Majestad Carlos III que se celebrará este sábado, 6 de mayo, en la abadía de Westminster.

Así lo ha anunciado Matteo Bruni, director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

His Eminence Cardinal Pietro Parolin, Secretary of State????, will represent Pope Francis at the #Coronation of His Majesty King Charles III in Westminster Abbey on Saturday 6 May 2023.