Así le ha cambiado la vida al conserje del edificio de Campanar, casi dos meses después de la tragedia

Su nombre es Julián García y hace unos meses fue uno de los protagonistas del trágico incendio de Campanar, en Valencia, en el que fallecieron 10 personas a causa de las llamas. Gracias a él, la cifra no fue más alta. Y es que Julián fue puerta por puerta, avisando a todos los vecinos para que salieran de sus casas aquel 22 de febrero.

"Todo lo que pude les ayudé, hasta que los bomberos me dijeron que no subiera más, que había mucho humo, aunque en algunas ocasiones me la jugué, la verdad", ha confesado en 'Mediodía COPE'. Ha asegurado que no lo llegó a pensar, tan solo tenía en mente una cosa: ayudarles. "Yo salí el último porque al final los bomberos me dijeron que me quedara para orientarles. Cuando caían las planchas y la fachada estaba ardiendo... ahí lo pasé mal", ha agregado.

Ahora, dos meses después, su empresa le ha buscado un nuevo puesto de trabajo. Ahora trabaja en el Hospital General de Valencia. "Estoy muy bien, la verdad. Estoy contento. Tenía muchas ganas de incorporarme otra vez. Estoy en la misma empresa, pero me han ubicado en otro sitio. La verdad es que estoy muy contento, yo ya me quería enganchar a trabajar a primeros de mes. Mi vida sí que ha cambiado, ha cambiado todo", ha contado el conserje de Valencia.

Desde el pasado 3 de abril, Julián tiene la suerte de trabajar en este centro hospitalario. Aun así, ha admitido que le conoce mucha gente y todos le apoyan. "No se puede imaginar... besos donde voy. Me conocen muchísima gente, se me quedan mirando y me preguntan si soy Julián".





Este conserje llevaba trabajando en el edificio incendiado 15 años, desde 2009, y aun a día de hoy tiene contacto con los vecinos. "Estoy en un grupo con ellos. Con una señora que saqué mayor, que iba con una garrota, me costó sacarla, y está muy afectada y cada vez que me ve me da unos abrazos y dice que si está aquí, es gracias a mí", ha admitido. Finalmente, Julián ha afirmado que en el caso de que el edificio se rehabilite, los vecinos ya han dicho que quiere que vuelva. Y él ha asegurado que volvería a trabajar con todos ellos encantado.