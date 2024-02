Un asesor fiscal desvela todos los cambios en Vinted para 2024: la plataforma cambia para siempre

¿Cuántas veces has abierto el armario y te has dado cuenta de que gran parte de las prendas de ropa que tienes en él no las usas? ¿O que llevas mucho tiempo sin ponértelas? Precisamente, y con esta premisa, se crearon páginas y aplicaciones como Wallapop, Vinted o incluso Milanuncios.

Se trata de una serie de páginas web donde el usuario puede poner a la venta todo aquello que no necesita y los usuarios de la misma pueden comprarlo, a un precio más barato y muchas veces en un estado óptimo. De hecho, hay muchos que al final han acabado convirtiendo esta práctica en una fuente adicional de ingresos. Precisamente por esto último, Hacienda se ha empeñado en controlar ahora también estas plataformas, que ahora se ven obligadas a declarar todas las operaciones que realizan sus usuarios.





Desde ahora, estas plataformas tienen dos meses para entregar a Hacienda los datos de los usuarios que realizaron más de 30 operaciones o ganaron más de 2000 euros durante 2023. De hecho, el BOE ha publicado este lunes el modelo de declaración informativa que tendrán que entregar las páginas. ¿Qué tipo de información recogen y cuánto voy a tener que pagar si se da el caso?

Las plataformas de compra y venta de segunda mano cambian para siempre

Rafael Ruiz es asesor fiscal en Castellana Consultores y en 'Mediodía COPE' ha asegurado que "no es ni más ni menos que un nuevo avance". Ha explicado que la Agencia Tributaria va buscando "pases de datos" que recojan mucha información de todo tipo de operaciones. "Con las nuevas tecnologías, esto es lo que se ha puesto de moda, que es que muchísima gente acude a Wallapop, acude a Airbnb y ahí hay una fuente de datos que a la Agencia Tributaria no se le puede escapar. De hecho, por eso utiliza el BOE", agrega Ruiz.

Esta nueva norma implica a toda aquella información que pueda recoger la Agencia Tributaria. No obstante, ha recordado que trabajadores de la IRS, la Agencia Tributaria de Estados Unidos, decían: ""Si nosotros pidiéramos estos datos tan íntimos y secretos personales en Estados Unidos, el Tribunal Supremo nos cortaría el cuello", con lo cual imagínate... la Agencia Tributaria va a pedir todo lo que pueda", ha agregado.





Con respecto a esto, y si en algún momento supone una vulneración de datos personales, "ya lo dirá el Tribunal Supremo o los tribunales".

El asesor fiscal ha utilizado un ejemplo para explicar cómo van a afectarnos estas normas: "Si tú solo una vez vendes un coche y vas a generar una pérdida, porque el coche de momento que lo sacas del concesionario ya vale menos dinero que el que a ti te ha costado. Vas a generar una pérdida. Pero imaginemos que generas una ganancia. Si lo haces una sola vez, tendrás una ganancia patrimonial, que declararás en tu declaración de renta del año siguiente. Si lo haces en mayo del 25, tú tendrás que meter que ganaste 3.000 euros vendiendo ese coche. Si lo haces asiduamente, el concepto de actividad económica, tanto a efectos de IRPF, a efectos tributarios como a efectos de seguridad social, está persa siempre sobre la palabra habitualidad. Esa es la palabra demoníaca", ha concluido.