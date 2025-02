Antonio Prieto, obispo de Alcalá de Henares, muestra en COPE su alegría por la mejoría del Papa Francisco: "Que vuelva a su ocupación habitual"

A 200 metros del Coliseo de Roma se encontraba en torno a las 13.30h Pilar Cisneros, que junto a Jorge Bustos han trasladado 'Mediodía COPE' a la capital italiana para conocer de primera mano el estado de salud del Papa Francisco y las oraciones de los fieles por su pronta recuperación.

Junto a Pilar Cisneros había un grupo de peregrinos de Alcalá de Henares para recibir la indulgencia plenaria (el perdón de los pecados) con motivo del Jubileo, encabezados por el obispo de la diócesis madrileña, Antonio Prieto.

“Estamos con mucha ilusión, deseando ganar la indulgencia plenaria y pidiendo por la salud del Papa Francisco aquí en Roma y que nuestra vida cristiana se renueve”.

El obispo de Alcalá de Henares, contento por la mejoría del Papa

Prieto ha celebrado las últimas noticias que llegan sobre el Pontífice, que revelan una “ligera mejoría” en su estado de salud: “Estamos contentos por su mejoría y pidiendo para que se restablezca y vuelva a su ocupación habitual”.

“Estamos siguiendo el parte médico por la mañana y por la tarde, y en la peregrinación lo que hacemos es rezar, pues le tenemos presente en todo momento”, ha agregado el obispo de Alcalá de Henares.

Francisco es diácono y se ordenará próximamente sacerdote quien ha sido su primera vez en Roma: “Estoy impresionado, es la primera vez que vengo a Roma y es especial entrar en la Plaza de San Pedro, me emocioné, no me lo imaginaba tan grande. Esta mañana visitando los santos, San Ignacio, San Felipe Neri... Estoy siendo más consciente de la universalidad de la Iglesia y comunión con el Santo Padre”.

El mensaje de una peregrina de 10 años al Papa: "Que se recupere pronto"

La copresentadora de 'Mediodía COPE' ha tenido oportunidad de hablar con algunos peregrinos de la diócesis de Alcalá, que están muy satisfechos con la visita a Roma con motivo del Jubileo: “Estamos rezando por la salud del Papa, nos hubiera gustado verle pero otra vez será”, comenta una de ellas. “Estoy feliz porque espiritualmente me ayuda mucho, es una buena experiencia y viniendo con todo el equipo de la Iglesia mejor. Lo pasamos estupendamente”, ha expresado otra peregrina.

María es la 'benjamina' de la peregrinación con tan solo diez años, aprovechando la Semana Blanca en Tarazona: “Me gustaría repetir otro año. Rezo por el Papa. Que se recupere pronto, ojalá”, ha deseado.