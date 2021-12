Ángel Correas: “Ómicron es un toro que se ha escapado de la plaza y nos ha pillado”

Ómicron es el nombre que le podríamos haber puesto a un toro que se ha escapado de la plaza y va desbocado por la calle. Y nos ha pillado. Nos ha pillado con una buena tasa de vacunación pero aun así nos está dando un buen revolcón que está poniendo patas arriba los trabajos, complicando las fechas navideñas para todos, dejando tocado, otra vez, al sector del turismo o al sector del ocio y la hostelería. Ahora la lupa está puesta en evitar que la celebración de la Nochevieja descontrole todavía más los casos. Se suspenden cotillones y fiestas por toda España.

Echando la cuenta, 3 de cada 4 españoles, unos 35 millones pasará la Nochevieja con restricciones de algún tipo de horarios, de aforos, incluso toques de queda. Solo 4 regiones, Madrid, Castilla la Mancha, Extremadura y Castilla y León descartan por ahora endurecer medidas para fin de año.

Lo que si es ya común para todas las regiones es que desde hoy, los contagiados asintomáticos solo tendrán que guardar una cuarentena de 7 días. Ojo, que si se sigue presentando algún tipo de síntoma habrá que seguir con el aislamiento hasta que desaparezcan.

Siguiendo con ese símil taurino, esta medida es el primer burladero que se han encontrado para tratar de evitar la paralización de la economía y el colapso de la atención primaria, pero es una medida que se deja al criterio de cada persona y depende bastante de la responsabilidad individual. Después de 7 días ¿puedo ser asintomático y pensar que ya no contagio? Pues, puede que sí o puede que no pero al final, es la decisión de cada uno volver a la normalidad o no. Si tengo síntomas y doy negativo en los test de antígenos ¿estoy o no estoy contagiado? Y si luego doy positivo a los 2 días, ¿cuando empiezan a contar los días de cuarentena?

Y vamos a ir preparando también el debate de la vuelta al cole el próximo 10 de enero. Habrá que ver los datos la próxima semana y si los contagios se contienen. Ojalá se replique en España la situación de Sudáfrica, donde los contagiados subieron tan rápido como están bajando. Por lo pronto Omicron deja en la última jornada más de 100.000 contagios en España y estamos por encima de los 1.500 casos. Lo nunca visto en pandemia. Lo que nos salva es que muchos casos están siendo leves y los hospitales siguen aguantando bien la embestida.

No vamos a decir que en las UCIS no está pasando nada. Hay regiones como Cataluña, Valencia, el País Vasco o la ciudad de Melilla, donde las UCIS están en riesgo máximo, por encima del 25%. Sí que están aumentando los casos en los hospitales pero en general la capacidad asistencial resiste el aluvión de record en el número de contagios. El problema puede que no esté sólo en las camas sino en el personal sanitario que, como en cualquier empresa, también se está viendo afectado por bajas y cuarentenas. Con este toro tenemos que lidiar...