El alcalde más jóven de España tiene nombre: se llama Juan y tiene 19 años

En este día de resaca electoral nos acercamos a los protagonistas que dejan las urnas. Uno de ellos tiene acento zamorano y con tan sólo 19 años se ha convertido en el alcalde más joven de España. Se llama Juan del Canto y ha ganado las elecciones por el Partido Popular en Villalazán, un pueblo de 270 habitantes a unos 16 kilómetros de Zamora. Este joven se ha hecho con cuatro de los siete concejales del consistorio, los otros tres han sido para Ahora Decide.

Él mismo dice sentirse superado con toda esta situación, "Si lo sé no me presento”, ha llegado a bromear. En un pueblo pequeño se trata de trabajar para “pelear cada voto”.Su candidatura es un partido de gente joven que quiere darle la vuelta a la situación de su pueblo. Un lugar que no llega a los 300 habitantes y que tiene una edad media avanzada. ¿Cómo surgio la idea? "Nos lanzamos un grupo de gente joven y tenemos el resultado”, han contado en 'Mediodía COPE'.

Juan no va a recibir dinero por este trabajo. En los pueblos pequeños no se cobra por esta actividad. Y ahora el jóven alcalde tiene que ponerse las pilas para aprobar la selectividad. Aún no sabe que estudiar aunque lo que tiene claro es su amor por el pueblo: quiere quedarse aquí.