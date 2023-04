El alcalde de Algeciras acusa a Gibraltar, en Mediodía COPE, de verter sin depurar las aguas a la bahía

José Ignacio Landaluce, alcalde de Algeciras, subraya que la llegada de restos de hidrocaburos a la playa del Rinconcillo, procedentes de los restos varados del buque OS35 "pone de nuevo a Gibraltar en el punto de mira como responsable de una situación que ha sido gestionada de manera pésima desde el número 6 de Convent Place, y de la que el Gobierno de España tiene buena parte de responsabilidad".

En Mediodía COPE, el edil algecireño desmiente lo dicho por el Gobierno del Peñon que asegura que ha retirado todo el fuel y que el paisaje está completamente limpio, "Gibraltar ha limpiado sus playas, nosotros hemos limpiado la nuestra lo que no quiere decir que no mantengamos operarios porque las aguas de la bahía están los restos de combustible que no han conseguido limpiar, y no es cualquier chapapote cuando lo coges con los guantes es un engrudo, no son hilillos ni pequeñas motas ni son carboncillas".

Juan Ignacio Landaluce reitera que como advirtieron desde el priner momento, Gibraltar "lo hizo mal desde el principio porque en vez de llevar al buque a un dique seco, a un sitio donde pudieran trabajar, lo llevaron a una zona de apertura hacia la bahía y hacia el Estrecho".

El OS35 comenzó a perder fuel desde finales del mes de agosto, ¿temen que puedan aparecer nuevas manchas de fuel y esto perjudique al turismo? "Desde el principio se pusieron barreras anticontaminación, pero con los temporales ha habido que recogerlas. Pero se ha hecho mal desde el principio, se ha hecho lento, se ha hecho mal no admitiendo la colaboración española y se hace mal desde la administración española que no llama la atención al Reino Unido. Es un compromiso que debemos tener todos con el medio ambiente y Gibraltar, tercera renta per cápita del mundo, dinero a espuertas, no lo hace", denuncia el alcalde de Algeciras que insite para que todo el mundo lo sepa que "Gibraltar vierte sus aguas a la bahía sin depurar por no gastarse 25 millones de euros que vale una depuradora".