"Administrador no solo de lo material, sino de las almas": conoce los Premios Iglesia Sostenible

Mohedas de la Jara es un pequeño pueblo de Toledo que apenas llega a los 400 habitantes. Se trata de una localidad con población muy envejecida y su principal patrimonio y núcleo de la vida en este pequeño pueblo, encontramos su parroquia y su ermita.

Ángel Verdugo, quien tan solo llevaba 3 años ordenado llegó a este pueblo, a Mohedas de Jara y se encontró con un templo y una ermita muy dañadas. “En la parroquia ocurrió un problema con las termitas, destrozaron prácticamente toda la tribuna del coro de madera. El tratamiento que se hace es costoso, contábamos con cuatro mil euros para poder llevar a cabo esta reparación.”

El padre Ángel no se rindió en su propósito y decidió pedir ayuda a sus fieles

Este nuevo párroco intentó que los cálculos salieran pero el presupuesto que necesitaban para iniciar las obras era mucho mayor del que disponían. “Estamos hablando que entre la obra de la ermita y la de la tribuna ascendía a 250.000 euros... en un pueblo así, ¿Qué tienes que hacer para poder llevarlas a cabo?. El padre Ángel no se rindió en su propósito y decidió pedir ayuda a sus fieles, a los 400 vecinos de este pueblo. Ángel añadía que les informaba de cada paso que daba en las obras, “Les he informado de todo, me van a llamar cansino pero al final es dar información y conocimiento del estado de estos edificios”. Lo que este recién estrenado párroco no se esperaba fue la respuesta que tuvieron los fieles pues se pusieron manos a la obra en busca de financiación.

"He sido el administrador de la parroquia pero no solamente de las cosas materiales"

El dinero que no llegaba a través de subvenciones de la Administración las consiguieron a través de actividades solidarias de todo tipo.“Actividades desde marchas solidarias, cenas parroquiales, bingos solidarios, chocolates solidarios... un sin fin de actividades para poder llevar este sostenimiento”.

Además, ese tiempo que los vecinos empezaron a dedicar a la vida parroquial, se transformó en un crecimiento espiritual de todo el pueblo. Ángel empezó a ver como ese esfuerzo por arreglar dos edificios se transformaba en un proceso de conversión de toda la localidad. Ángel añadía que “era poder potenciar y llevar al Señor los corazones, después de una pandemia... la salvación de las almas, el conocimiento del Señor, el seguirlo... yo he sido el administrador de la parroquia pero no solamente de las cosas materiales, sino de las almas que el Señor me encomienda".

"La España despoblada, también tiene su valía para poder hacer sostenible su parroquia"

Y esta iniciativa a Ángel no solo le ha valido su satisfacción personal; sino que también le ha valido el reconocimiento de toda la Iglesia de España a través de los primeros Premios Iglesia Sostenible que hoy se han entregado en Madrid durante lasJornadas de Economía, Sostenimiento y Transparencia, de la Conferencia Episcopal Española.

Un premio con el que, además, quiere reivindicar el papel de la España Rural. Concretamente, el de las parroquias de todo esos pueblos pequeños que ven cómo su patrimonio se va deteriorando poco a poco. “No tener miedo en que las comunidades que caminan en la España despoblada, también tienen su tiempo y su valía para poder hacer sostenible su parroquia”. Esta ha sido la historia de la parroquia y de la ermita de Mohedas de Jara, una localidad que no llega a 400 habitantes pero que, entre todos, han conseguido salvarlas y que no se derrumbasen. Un ejemplo de cómo la comunidad alrededor de la parroquia puede lograr todo lo que se proponga.