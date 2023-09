La abogada de la víctima de La Manada, en COPE: "Ella está muy preocupada, con pena y decepcionada"

La Ley del "solo sí es sí" ha vuelto al primer plano de la actualidad desde que, este martes, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra al aplicarla rebajaba en un año, de 15 a 14, la pena de uno de los condenados de La Manada por la violación en grupo en los Sanfermines de 2016.

De esta forma, Ángel Boza se beneficia de la ley que precisamente se puso en marcha para castigar el delito que cometió con sus amigos. Amigos que también se plantean pedir la revisión de esa condena.

Con esta revisión, tenemos por un lado más de 1.150 reducciones de condena y, al menos, 117 excarcelados. Son las últimas cifras oficiales del mes de julio, que están a falta de actualizarse. Sin duda son más porque han seguido llegando casos durante el verano, como la reducción de la condena para uno de los 5 miembros de la conocida como La Manada de San Fermín.

"Está muy preocupada y decepcionada"

Teresa Hermida, abogada de la víctima de La Manada destaca en Mediodía COPE que la joven, la víctima de la agresión sexual, "está sobre todo muy preocupada por la situación, con muchísima pena y muy decepcionada con la resolución del Tribunal de Justicia de Justicia".

Sobre si espera que el resto de los miembros de este grupo que llevó a cabo la agresión sexual a su defendida vayan a interpelar al tribunal para conseguir reducir la pena, Teresa Hermida no lo descarta, "supongo que mi compañero habrá estudiado el caso y sabrá so puede o no puede, si sus defendidos cumplen los requisitos para solicitar la rebaja de la pena de los demás, lo que pido es que espere a la resolución del Tribunal Supremo antes de solicitar la rebaja de la pena de los demás".

La letrada ya ha anunciado que va a recurrir esta rebaja de la pena, ¿qué esperanza de que prospere? "Hay antecedentes en las que han sido revisadas, y otros que no, pero no hay antecedente de rebaja de la pena en el que se argumente que es porque se aproxima a la mínima legal. Consideramos que basándonos en el argumento del Tribunal Supremo en su sentencia inicial, en el voto particular de la magistrada del TSJN y en nuestras alegaciones y en las del Ministerio Público, vamos a basar nuestro recurso".

"Los cimientos de la ley son magníficos, pero tiene brechas"

La abogada considera que, pese a la reducción de condenas que estamos conociendo día a día, defiende, en cierta medida, la "ley del solo sí es sí", "la idea inicial de la ley está sobre una base magnífica y los cimientos son maravillosos, el problema es que cuando se ven algunas brechas jurídicas se tendrían que haber solventado en su momento, porque de la aplicación de la ley a través de esa brecha es lo que nos ha llevado a esta situación y después de cuatro años no estaríamos hablando de lo mismo. Pero vemos como otras mujeres pueden amparar sus derechos dentro de esta ley sin ningún problema".















Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado