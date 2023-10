"No es el momento de abandonar el barco", dice Aarón García, español que vive en Tel Aviv

Los ministerios de Exteriores y Defensa cifran en el centenar la cifra de españoles que continúan en Israel a la espera de poder salir y regresar a España.

Pero no todos quieren abandonar Israel. Es el caso de Aarón García que vive en Tel Aviv y ha contado a Pilar García Muñiz en Mediodía COPE que "no quiero volver a España, no es el momento de abandonar el barco ni a mi pareja", decía con rotundidad.

Sin embargo, Aarón reconoce que la situación que se vive desde el pasado sábado es muy complicada, aunque en Tel Aviv, no sea el lugar más peligroso para estar en estos momentos.

"La situación es bastante mala. Yo estoy bien, en mi casa tengo refugio y estoy bien protegido", contaba Aarón que recordaba que desde hace 20 años en Israel las casas tienen ya en su interior refugios, "los edificios ya tienen los refugios dentro de casa, una de mis habitaciones es un refugio".

"Tengo a mi gente en la reserva"

Aarón que cuando llegó a Israel, por edad, yo no entró en la reserva del Ejército, sí tiene amigos y familiares que han sido llamados al frente, "estoy preocupado porque tengo a mi gente querida haciendo la reserva, y ha habido 1.000 muertos y estamos todos los israelíes dolidos".

Pese a estar exento de ese servicio militar a Aarón no le "importaría hacer de voluntario para los soldados o comunidades que lo necesiten" y está dispuesto a poner a disposición de las familias que se tengan que desplazar una de sus casas" mi pareja y yo tenemos un piso cada uno y estamos dispuestos a dejar uno a familias que tengan que venir a Tel Aviv".

El conflicto como recalca "está siendo más duro en el sur, los cohetes de Hamás no llegan hasta Tel Aviv, pero aún así, el país está inmovilizado. Desde ayer por la noche suenan menos las sirenas, pero de repente pasa y mientras estemos en guerra hay que tomar las máximas precauciones", concluye.

Otros españoles no entienden la pasividad de la Embajada de España

En Mediodía COPE, también hemos escuchado a Luis Miguel que ya se encuentra de nuevo en España y que se ha sentido abandonado por la Embajada en Israel.

Para poder regresar tuvo que echar mano de un amigo egipcio que le consiguió un billete de avión desde el aeropuerto de Sharm el-Sheij y atravesar dos desiertos. Luis Miguel ha estado viviendo en Israel, a 30 kilómetros de la franja de Gaza durante cinco años.

