Pilar G.Muñiz: "Cada minuto de vida de un trasplantado es un milagro de la medicina moderna"

Pasan muchas cosas en este país que nos pueden hacer pensar que vivimos en un caos, sobre todo político... Que hay cosas que no tienen remedio, que dan ganas de pasar de todo y sálvese quien pueda... Que hay cosas que solo pasan en España...





Ejemplos... hay para dar y tomar pero hoy es al contrario con una de esas noticias que nos viene a recordar que también vivimos en un gran país... España encadena 32 años como líder mundial en trasplante de órganos...





No hay ningún otro país en el mundo con la capacidad que tiene nuestro sistema... NO hay mejores profesionales en el mundo para ponerse en sus manos y ni hay en el mundo una solidaridad tan grande como la que demuestra el numero de donantes españoles... y esto... no es sólo una buena noticia... es un gran privilegio, un inmenso privilegio que no siempre sabemos valorar...





Hablo en general, eh? porque desde luego... quién ha recibido una nueva oportunidad gracias a un transplante sabe muy bien el valor que tiene... Julián Sánchez es de El Puerto de Santa María, tiene 51 años y hace 8 que recibió un nuevo corazón en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

Es militar retirado y los médicos creen que cogió algún tipo de virus o de infección cuando estaba destinado en Somalia y acabó con el corazón dilatado, con una miocarditis. Antes de la operación tuvo que ser conectado a un corazón artificial para sobrevivir

Julián lleva una vida normal y hace deporte todos los días. Ahora tanto él como su círculo cercano son también donantes de órganos. Así es como crece la cadena de la solidaridad, cada éxito es un nuevo eslabón con nombre y apellidos... Cada minuto de vida de las personas trasplantadas es un milagro de la medicina moderna...

Pero lo grande es que todo este éxito va más allá de los quirófanos y el orgullo se extiende desde los cirujanos a los donantes... pasando por conductores de ambulancia, enfermeros, pilotos e incluso fuerzas de seguridad que participan en cada dispositivo de trasplantes...

Todos coordinados con la precisión de un reloj para que en muchos españoles siga sonando el tic tac de la vida.