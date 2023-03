Pilar G. Muñiz: "Sin un sistema de pensiones realista se puede tirar hacia adelante pero el problema sigue"

Audio

Te saludo a las puertas de los Juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid. Es uno de los más conocidos de España. También uno de los más grandes. Por aquí, por sus salas y por sus pasillos pasan en un día normal unas 3.000 personas.

Estos juzgados eran hasta hace unas horas uno de los epicentros de la huelga de los letrados de justicia. Hoy poco a poco la actividad vuelve a la normalidad tras su suspensión...Una normalidad un tanto relativa porque no hay que olvidar que durante algo más de dos meses que ha durado el paro se han suspendido en España más de 360.000 juicios que ahora hay que celebrar, veremos cuándo. Enseguida hablamos de las consecuencias que a todos nos deja esta huelga pero hoy también hay que hacer una reflexión sobre las pensiones.

El gasto en ellas se ha situado en casi 12.000 millones de euros en marzo, un 11% más que en el mismo mes del año pasado. En gran parte se debe a la revalorización del 8,5% que de todas las pensiones se ha hecho, independientemente de su cuantía. El problema es que este gasto ya se come casi el 12% del PIB de nuestro país y lo que es peor, va en aumento.

Para tratar de solucionar basicamente la sostenibilidad del sistema, el Gobierno llevará este jueves al Congreso la nueva reforma de las pensiones. Pero ¿es esta reforma una garantía de que las futuras generaciones puedan jubilarse con pensiones dignas?

Los expertos no creen que esta reforma haga viable al sistema teniendo en cuenta que cada vez aumenta el número de jubilados mientras decrece el número de nacimientos y por tanto futuros cotizantes. No cree en esta reforma por ejemplo la AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal que dirigía antes el ministro José Luis Escrivá y que dice que la nueva reforma no cubrirá la subida del gasto en pensiones.

Este es un asunto sobre el que Bruselas urge respuesta. Y lo que cabe reflexionar es si la que nosotros estamos dando con esta reforma es la adecuada.

Aquí vemos como casi todo el mundo está contento porque las pensiones van a seguir subiendo. Todos menos los empresarios porque lo que lo que también suben son las cotizaciones para pagarlas.

En Francia que están en una situación más o menos parecida -demográficamente hablando- vemos en cambio una fuerte contestación en las calles donde acumulan más de 10 días de huelga general. Allí se ha decretado incrementar la edad de jubilación de los 62 a 64 años. Si, pero con 43 años cotizados como requisito. En el peor de los casos en España serán 27.

Es que al final hay que encontrar un pagador. Los empresarios van a aportar más..los que trabajamos también vamos a aportar más pero según los que saben resulta insuficiente para compensar el número de pensiones que cada vez vana más, el incremento de su cuantía, los sueldos de los que las sostienen y los años de pensión que ahora se cobran de media. Porque no podemos olvidarnos quea los 12 años de jubilarnos una persona ya se ha comido todo lo que aportó con su pensión. Y afortunadamente vivimos más.

Sin políticas de fomento de la natalidad, sin medidas de conciliación, in engrosar las listas de cotizantes y sin un sistema de pensiones realista..uno puede seguir tirando hacia adelante pero tarde o temprano nos encontraremos con el problema.