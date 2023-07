Pilar Gª Muñiz: ''El PNV ha demostrado que puede cambiar sus apoyos en función de cómo sople el viento''

Audio

Era muy dificil... y en apenas 24 horas Alberto Nuñez Feijóo se ha quedado sin su baza para intentar una investidura. Anoche el presidente del PNV, Andoni Urtuzar le comunicaba que no van a iniciar ninguna negociación con el PP..

¿Están todas las puertas cerradas? Eso parece. Es verdad que el PNV ha demostrado más de una vez que puede modificar sus apoyos en función de cómo sople el viento político, pero ahora no le conviene apoyar al PP y menos si VOX también aparece en esa ecuación.

Y no lo hace, entre otras cosas, porque Bildu está amenazando su liderazgo en el País Vasco y a mediados del año que viene tiene elecciones autonómicas. Mucho tendría que cambiar el viento para que el PNV girara en su posición actual.

Sinceramente, no creo que la negativa de los nacionalistas vascos haya pillado de sorpresa a la dirección del PP. En este nuevo escenario, el portavoz de Campaña del PP, Borja Sémper adelanta en Mediodia COPE que mantienen su intención de intentar la investidura, incluso hablando con el PSOE, a quien pide una reflexión antes de pactar con el partido de Puigdemont.

No parece que el PSOE esté ahora mismo en la reflexión que le pide el PP. Los socialistas siguen sondeando los escaños que ha conseguido Junts per Cat... El PSOE está loco por la música aunque tenga que bailar al son independentista, pero no quieren que se note demasiado.

Los mensajes que salen de la dirección socialista son de prudencia a la hora de hablar de negociación. En esa clave se movía esta mañana en Herrera en COPE el Secretario General del PSOE en Madrid, Juan Lobato.

Desde el PSOE hablan de líneas rojas, pero también dijeron en su día que no tocarían la sedición y la malversación y ahora. La primera no existe y la segunda se ha rebajado para beneficio de los políticos independentistas condenados por el Proces.

Esta negociación actual suma un punto más de dificultad porque el interlocutor principal ni siquiera ha sido juzgado porque está fugado de la justicia. Si al final presta sus votos o cede la abstención no será gratis, ni mucho menos.

Ahora bien, el PSOE también puede jugar la carta de la repetición electoral. Me explico: ahora Junts tiene la sartén por el mango, pero si se repitiesen elecciones los resultados pueden ser diferentes y el partido de Puigdemont podría perder la influencia que tiene. Así que a los dos les conviene buscar un acuerdo. Lo que no parece tan claro es que le convenga al resto de España.