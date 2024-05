Pilar G. Muñiz: "El ministro Urtasun ha querido dar la puntilla al premio Nacional de Tauromaquia"

Audio

El ministerio de cultura ha decidido eliminar el Premio Nacional de tauromaquia. No es algo que extrañe demasiado teniendo en cuenta que el nuevo ministro Ernest Urtasun, de SUMAR; es un declarado antitaurino.

Aquí estamos otra vez en lo de siempre, anteponer la ideología propia por encima de todo y en esta ocasión sin ningún impedimento porque no es algo que tenga que pasar por el Congreso, por ejemplo.

Ya hemos dicho que el ministro Urtasun, es de la cuota de SUMAR, pero lo curioso es que estos premios de Tauromaquia se crearon en 2011 con el gobierno socialista de Zapatero.

Y es que esto de los Toros es algo que se ha intentado asociar a la derecha, pero que tiene una realidad mucho más amplia socialmente. Basta con dar una vuelta por toda España para comprobar que el mundo del toro está presente de una manera u otra.

No sólo hablo de corridas en las grandes plazas de las ciudades, hablo de cantidad de festejos taurinos que nos encontramos por toda la geografía. Recortadores, encierros, embolaos. Y ahí, hay de todo, izquierdas, derechas, de arriba y de abajo, delante, detrás como la Yenka. Aunque a algunos no les guste que la ideología no se pueda imponer a las tradiciones populares.

Es curioso como la primera reacción a la supresión del premio ha venido del gobierno socialista de Castilla la Mancho. Emiliano García Page ha cogido el capote para decir que propone un premio regional de tauromaquia con carácter nacional. Se nota que en Castilla la Mancha, el mundo ganadero tiene también su importancia. Pero, claro, esto es difícil saberlo desde un despacho del ministerio de cultura en Madrid.

Y lo mismo puede ocurrir en Castilla y León, Extremadura o Aragón, regiones que por cierto también han saltado para ofrecerse a otorgar premios de tauromaquia.

Casi al mismo tiempo, la Comunidad de Madrid ha propuesto mantener un galardón común con la participación de todas las Comunidades Autónomas.

Parece que el ministro Urtasun quería dar la puntilla al premio Nacional de Tauromaquia por la puerta de atrás, y resulta que va a salir por la Puerta Grande, para que se note.