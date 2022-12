Pilar G. Muñiz: "Los jueces han paralizado el trámite hasta decidir si el PP tiene razón. Eso ya lo veremos"

Audio

El Constitucional ha suspendido la tramitación de la reforma exprés para cambiar las mayorías del Poder judicial y del propio Tribunal Constitucional. Eso ya lo sabemos, lo que no sabemos es qué puede pasar ahora.

Te doy 5 claves para no perdernos en este laberinto

1- Como no había una acuerdo político en la renovación de los jueces, el Gobierno decidió cambiar el sistema de elección en el Poder judicial y el Constitucional, y forzar una una mayoría progresista que allane el camino en sus pactos con Esquerra.

2- Para hacerlo rápido, se aprovechó la votación de la reforma del Código Penal. Esa reforma se hace para derogar la sedición y rebajar el delito de malversación y, en principio, nada tenía que ver con la elección de los jueces. Sin embargo, el Gobierno metió dos enmiendas que cambian el sistema de elección de magistrados.

3- Al ver la jugada, el PP recurrió al Constitucional para que se suspendiese la votación de forma cautelar. Es importante insistir en que no se discute el fondo, eso vendrá más adelante. Este recurso pone en duda la forma. Pone en duda que votar enmiendas sea el procedimiento adecuado para cambiar las reglas de juego en la elección de los jueces.

4. El PP considera que debería de hacerse como proyecto de ley, a través del Consejo de Ministros, con informes del Consejo de Estado, del Propio Poder Judicial y, además, debatirse en las Cortes. Nada de esto ocurre con la fórmula elegida por el Gobierno en la que simplemente se votan las enmiendas.

5. Al final, un Tribunal Constitucional, muy dividido, ha decidido con un solo voto de diferencia que el PP puede tener razón. De forma cautelar, ha suspendido la tramitación de estas enmiendas en el Senado, antes de que vuelvan al Congreso para ser, definitivamente, aprobadas. Es un varapalo para Pedro Sánchez y desbarata todos sus planes en el calendario.

Así que el Gobierno acusa al Constitucional de socabar la autoridad de las cortes. Esto es lo más suave. Hay miembros de Podemos que forman parte de ese Gobierno que hablan, incluso, de golpe a la democracia. Sin embargo, más allá de estas rasgaduras de camisa, el propio Gobierno sabe que debe acatar la decisión.

Si realmente fuera un golpe: ¿Pedro Sánchez estaría diciendo esto? No. Lo dice porque sabe que la decisión es legítima a pesar de la pataleta. Acatar lo que dice el Constitucional no es, ni más, ni menos, que lo que tiene que hacer un Gobierno democrático y, esto, no debería de ser noticia.

A pesar de todo el ruido, el Tribunal no ha dicho todavía si el PP tiene razón o no, en el fondo del asunto. Lo que han hecho los jueces es paralizar el trámite hasta decidir si el PP tiene, o no, razón, que es diferente.