Pilar García Muñiz: "Escasez y precios desorbitados con el Black Friday y la Navidad llamando a la puerta"

Hoy en COPE hemos salido a la calle para hablar de una realidad que nos está afectando a todos: la subida de los precios de la que no se libra ningún sector.

Esta mañana, Carlos Herrera ha estado en el mercado de Triana, donde ha comprobado en primera persona cómo toda la cesta de la compra se ha disparado. Desde la carne al pescado, la fruta, las verduras o el aceite, que ha subido una barbaridad. No hay alimento o producto que escape de esta tendencia alcista de la que parece que, de momento, no vamos a salir y que ha disparado el IPC al 5,5%, una tasa que no veíamos desde hace casi 30 años.

Nosotros hoy vamos a hacer este Mediodía COPE desde este polígono industrial de Alcobendas, en Madrid. En las fábricas e industrias también están sufriendo esa subida de precios que afecta por igual a productores y consumidores. De hecho, los precios industriales se han disparado un 23,6%, su mayor alza en 44 años.

Y es que a la crisis energética encabezada por la subida de la luz se suma la crisis de abastecimiento. No hay contenedores suficientes ni barcos de transporte para responder a la demanda de suministros, que se ha recuperado de manera muy rápida una vez superada la fase más dura de la pandemia. Esto afecta a la cadena logística, faltan microchips y otras materias primas.

Cada vez es mas difícil conseguir madera, aluminio, vidrio, acero, etc., materias primas que en su gran mayoría vienen de Asia en barco y que tardan en algunos casos meses en llegar. Se han encarecido de manera importante: el aluminio, un 42%, el hierro, un 75%, la pintura, un 6%, o los productos químicos, cuyo precio se ha elevado un 18%

En la empresa de hormigones en la que vamos a estar enseguida les han subido un 30% el cemento y los áridos, la arena y la piedra. Hay obras que de hecho se han tenido que parar por los precios o porque no les llegan materiales.

Y si te compras un coche, el plazo de uno a tres meses que te daban antes ha pasado a ser de cinco o seis, y eso en el mejor de los casos. Pero es que además faltan también transportistas y mano de obra cualificada. En definitiva, todo un enjambre de factores que además de escasez están desorbitando los precios.

Y esto en una época del año de muchísimo consumo, con el Black Friday y la Navidad llamando ya a la puerta.