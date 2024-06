Pilar G. Muñiz: "O en 15 días llegan a un acuerdo para el CGPJ o si no Sánchez hará lo que quiera"

Audio

Tenemos al presidente del Gobierno aguantando el chaparrón de la investigación sobre su mujer y ahora también sobre su hermano, empleado de la diputación de Badajoz al que se acusa de no acudir al puesto de trabajo como director de orquesta en el Conservatorio y de vivir en Portugal para eludir impuestos en España.

Todo esto se suma a la presión por la entrada en vigor de la Amnistía, que no acaba de arrancar por las dudas que genera entre jueces y fiscales y los resultados en las elecciones europeas que no han sido como para tirar cohetes en el PSOE. Desde luego presión política sí tiene el Presidente del Gobierno y la reacción también va en consonancia.

Parece que Sánchez ha optado por apagar el fuego echando más gasolina y por lo menos genera humo para que no se vea el origen de llamas. Y es que hoy ha aprovechado la sesión de control en el Congreso para anunciar varias cosas con 3 objetivos diferentes. La primera, el anuncio de un Plan de Calidad Democrática. Y te preguntarás ¿qué es? ¿a qué se refiere? No lo sabemos porque tampoco ha dado más explicaciones.

Todo lo enmarca dentro de la lucha contra la ultra derecha y la amplificación de los bulos. De manera indirecta señala a los medios que por ejemplo hayan informado sobre el caso de su mujer. Según, él todo se basa en bulos pero no es un bulo que hay una investigación judicial abierta basada en hechos esto es una realidad

Estamos de acuerdo en que la lucha contra la mentira o la manipulación es necesaria pero ¿quién decide los límites? O dicho de otra manera, ¿quién va a decidir qué es la verdad? ¿Lo hará el gobierno de turno? ¿habrá algún espacio para dudar de esa verdad, vamos a decir, oficial? El tema es muy peliagudo porque puede afectar de lleno a un derecho fundamental como el de la información.

Con los jueces pasa algo parecido. A Sánchez por ejemplo no le ha sentado bien la respuesta del Consejo General del Poder Judicial a la carta en la que el presidente ponía en duda la independencia en la investigación sobre su mujer. Ahora mismo el órgano de gobierno de los jueces tiene una mayoría conservadora y hace 5 años que se tenía que haber renovado. Ya sabes que PP y PSOE no se ponen de acuerdo y hoy Pedro Sánchez ha dado un ultimatum a los populares. O en 15 días llegan a un acuerdo o si no hará básicamente lo que quiera. Ya lo hizo con el Constitucional para tener una mayoría afín.

El contraataque de Sánchez se ha rematado con su intención de aguantar hasta 2027 ha descartado un adelanto electoral y además ha hecho también un anuncio económico. El gobierno prolongará la rebaja del IVA a productos básicos como el aceite de oliva, el pan o la leche a partir del 1 de junio. Por lo menos esto de los precios si nos afecta a todos aunque quede en un segundo plano por detrás de los problemas del presidente.