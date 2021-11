Pilar García Muñiz: "Lo decía el director de la OMS: nadie estará a salvo hasta que todos estemos a salvo"

Audio

Bienvenido a Mediodía COPE, era cuestión de tiempo que la variante 'Ómicron' llegara a nuestro país. Ya tenemos un primer caso confirmado: el de un hombre de 51 años que estaba vacunado con la pauta completa. Presenta síntomas leves y el domingo llegó a Madrid procedente de Sudáfrica.

Hay, además, otros tres casos sospechosos, dos en Cataluña, que llegaron a través del aeropuerto de El Prat, y otro más, de nuevo, en Madrid.

Hoy, el Consejo de Ministros va a aprobar la suspensión de vuelos con destinos o salidas de los países de África del sur afectados por esta nueva variante, como Sudáfrica o Botsuana. Esta medianoche, además, ha entrado en vigor la cuarentena obligatoria de 10 días para los viajeros procedentes de estos territorios.

La realidad es que ahora mismo sabemos MUY poco de esa nueva variante. Hay muchos interrogantes abiertos a los que de momento no se puede dar respuesta hasta que no se investigue más esta nueva variante y se analice su comportamiento. Así que los expertos piden calma y no crear alarmas antes de tiempo.

Lo único claro es que la vacuna es la única forma que tenemos en estos momentos de combatir al virus. Es imprescindible vacunar a todo el planeta. Tan importante o más que seguir poniendo dosis de refuerzo en los países más desarrollados.

Ahora mismo en África, sólo el 7% de sus cerca de 1.300 millones de habitantes han recibido la pauta completa, una cifra muy baja que responde a varios motivos.

El primero, que las vacunas han llegado hasta ahora mayoritariamente a los países ricos; eso es lo que denuncia la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Segundo, hablamos de países con escasos recursos, con sistemas sanitarios muy endebles donde la vacunación se enfrenta a problemas logísticos.

Y tercero, el rechazo y temor de gran parte de la población alentado en muchos casos por sus dirigentes.

Fíjate, en el Congo solo está vacunada con la pauta completa el 0,1% de la población -sólo 180.000 personas inmunizadas de un total de 89 millones-.

En el Chad, el 0.42% de una población de casi 16 millones y medio de habitantes.

Y en Mozambique, el 10% de sus algo más de 31 millones de ciudadanos.

Sólo Marruecos tiene una tasa similar a los países europeos con el 62% de su población vacunada.

Las grandes potencias económicas se comprometieron a donar unos 2.000 millones de dosis a través de la iniciativa Covax creada para hacer llegar las vacunas a los países más necesitados, pero la realidad es que solo se han entregado una de cada cinco dosis prometidas.

En el primer mundo nos afanamos en poner la tercera vacuna, pero la realidad es que en otras zonas del planeta no se ha puesto siquiera la primera. Y aquí está una de las claves.

Mientras no se vacune a toda la población mundial, el virus seguirá mutando y será muy difícil acabar con la pandemia. El director de la OMS lo decía recientemente muy claro: nadie estará a salvo hasta que todos estemos a salvo.