Pilar G. Muñiz: "El coronavirus solo es una muesca más de la labor de las Fuerzas Armadas"

La frase adquiere sentido en días como este, en el que España conmemora el descubrimiento de América en medio de una corriente revisionista que se empeña en juzgar con los ojos del siglo XXI los hechos que ocurrieron hace más de 500 años.

Al margen de toda esta polémica, más o menos interesada, estamos pasando una día de la fiesta nacional que esta vez sí recuerda a lo que teníamos antes de la pandemia. El público ha regresado al desfile de Madrid; en Zaragoza ha vuelta la ofrenda a la Virgen; tenemos ya los atascos de la operación retorno e incluso hemos vuelto a ver desfilar a la cabra de la Legión...

Casi alcanzamos la normalidad plena si no fuera porque, en realidad, la pandemia no se ha acabado todavía y porque no podemos dejar de recordar a las decenas de miles de españoles que se han dejado la vida por culpa del Covid-19 y a otros miles más que seguirán marcados por las secuelas a nivel físico y emocional.

En esas páginas que el coronavirus ya ha escrito en España aparece el papel de las Fuerzas Armadas durante la pandemia. Aquellos días de la operación Balmis en los que los soldados desinfectaban residencias o transportes públicos, acudían a casa de los enfermos confinados, montaban hospitales de campaña, llevaban la compra a las personas mayores o incluso, velaban los cuerpos de los fallecidos en aquellas morgues improvisadas de abril de 2020.

El coronavirus solo es una muesca más de la labor de las Fuerzas Armadas, más alla del deber de defensa de España.