Pilar G. Muñiz: "¿Por qué han tenido que intervenir los antidisturbios en el aeropuerto de Barajas'"

¿Qué está pasando en la salas de peticiones de asilo del aeropuerto de Madrid Barajas? ¿Por qué, de repente, vivimos este caos en uno de los aeropuertos más importantes del mundo? ¿Por qué han tenido que intervenir los antidisturbios?

Hace varias semanas que hablamos de este asunto pero lo cierto es que NO es nuevo. Saltó a la luz hace 2 semanas, cuando se conoció que un grupo de marroquíes se había fugado de estas instalaciones por el falso techo. Lo curioso es que esta situación lejos de solucionarse no ha hecho más que empeorar.

Lo que está pasando es que muchos migrantes intentan aprovechar un resquicio administrativo para pedir asilo por la puerta de atrás.

Voy a intentar explicarlo lo mejor posible pero de forma breve: ahora mismo la mayoría de estas personas son senegaleses según los sindicatos policiales, más del 70%.

Con su pasaporte, adquieren un billete de avión hacía un país en el que no necesiten visado, cualquiera, por ejemplo, Nicaragüa (solo un ejemplo). Lo importante es que ese viaje haga escala en España. Muchos de ellos parten desde Marruecos, de ciudades como Casablanca.

Durante el vuelo se deshacen o rompen la documentación que portan. Una vez que aterrizan en Madrid aprovechan la escala para pedir asilo en nuestro país (algo recogido en los convenios internacionales). Como no tienen visado (porque se supone que están de paso) son derivados a una sala de inadmitidos o asilados mientras se autorizan solicitudes. Esas salas son las que ahora están desbordadas.

En circunstancias normales el proceso dura unos 10 días pero ahora, con esta saturación, hay demandantes de asilo que tardan hasta un mes en este primer trámite y se están produciendo todo tipo de situaciones desagradables que han obligado incluso a la intervención de los antidisturbios en Barajas.

¿Qué pretende hacer el Gobierno para afrontar esta situación? Pues es más o menos un parche. Pretende que estas personas consigan un Visado de Tránsito. Es decir, que en el país donde suban al avión se les tramite un permiso para acceder a la zona internacional de Barajas. El gobierno pretende que sea Marruecos quien gestiones estos visados. Esto ya se ha hace con muchos países africanos pero no con Senegal y es una medida que podría entrar en vigor el 19 de febrero.

¿Con ésto se acaba el problema? Seguramente no, porque seguirán llegando estas personas pero al menos con este filtro en el lugar de origen puede disminuir el flujo que llega ahora mismo y se puede controlar mejor la situación. Es lo que pasó con migrantes de Kenia.

Ahora bien, los sindicatos policiales como el SUP exigen que estas medidas se apliquen a otras nacionalidades, como Mauritania. Temen que esta práctica (de pedir asilo durante una escala) se extienda y volvamos a tener una situación similar en breve. De hecho, aunque esta semana ha bajado la llegada de senegaleses, está aumentando la de migrantes Mauritanos. Piden una solución definitiva para no estar poniendo parches uno detrás de otro. No olvidemos que hablamos de personas que quedan en un limbo legal y en la mayoría de los casos victimas de mafias a las que tienen que devolver cantidades ingentes de dinero.