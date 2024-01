Pilar G. Muñiz: "No es habitual que el responsable del CNI acabe declarando ante un juez"

Pegasus, ese programa espía Israelí, sobre vuela de nuevo la actualidad. Lo hace en el juzgado número 29 de Barcelona donde se investiga el espionaje a líderes independentistas por parte del Centro Nacional de Inteligencia, el CNI.

En ese mismo juzgado hoy ha declarado la que fuera Directora del CNI, Paz Esteban. No es habitual que responsable del espionaje acabe declarando ante el juez. No es que sea intocable, que no lo es, es que la materia que conoce es material reservado que puede afectar a la Seguridad Nacional.

Para que Paz Esteban haya declarado hoy, el Consejo de Ministros ha tenido que desclasificar antes varios documentos a petición del juez de Barcelona.

Se trata de 3 autos judiciales en los que un juez del Supremo autoriza al CNI a utilizar Pegasus para espiar el móvil de Pere Aragonés. Hablamos de un periodo comprendido entre julio de 2019 y Marzo de 2020. Se trata de la primera solicitud que realizó el CNI y de la dos prórrogas que se concedieron para seguir con el espionaje.

Los documentos sólo son legibles en parte ya que se han tachado muchos datos para proteger información sensible... esto ocurre en todos los países del mundo cuando se desclasifican documentos de inteligencia.

En ese momento en el que se solicitó intervenir el teléfono, Aragonés era el vicepresidente de la Generalitat, bajo el mandato de Quim Torra. Sin embargo, la autorización no se pidió para espiar a Aragonés como vicepresidente sino como posible coordinador en la sombra de los CDR. El grupo independentista que en ese momento, con el juicio y sentencia del procés, era especialmente activo en sus protestas, algunas de ellas violentas.

El móvil de Aragonés fue infectado con un mensaje SMS con un enlace adjunto.Según La Vanguardia, el CNI quería comprobar si el entonces vicepresidente catalán utilizaba su teléfono para dar instrucciones para las acciones de protesta.

Estos documentos desclasificados evidencian dos cosas: la primera que el CNI actuó de forma legal con la autorización del juez del Supremo que supervisa sus actividades y la segunda, que este seguimiento se llevó a cabo con el Gobierno de Sánchez ya en el poder. Aunque hoy dice Marlaska que ellos no tienen porque saber lo que hace el CNI... Pues si no lo saben en el gobierno... ya me dirás quién lo puede saber.

Es más, la desclasificación de estos documentos ha formado parte de las negociaciones entre Esquerra y el PSOE, algo habitual en estos meses. Y aquí se mezclan de nuevo los intereses particulares de un partido con el interés general, que en este caso pasa por la seguridad Nacional.

Por cierto, que el juez que investiga esta causa en Barcelona también ha solicitado desclasificar información relativa a la compra y uso de Pegasus y a las personas que intervinieron en la adquisición de este programa espía. A esto, el Consejo de Ministros se ha negado por motivos de seguridad de los agentes no se van a desclasificar aunque con este gobierno siempre hay que añadir una coletilla por ahora.