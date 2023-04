Pilar G.MuñIz: “Quizá la mayoría no percibimos el problema porque cuando abrimos el grifo sigue saliendo agua”

Audio

Está siendo un día de pleno sol en toda España y la previsión del tiempo señala para mañana una día similar con cielos despejados y sol. El viernes SÍ que podríamos ver como la lluvia avanza desde Galicia para ir barriendo toda la península hacia el Mediterráneo durante el sábado y el domingo otra vez más sol.





Esa lluvia que pueda caer de viernes a sábado vale su peso en Oro. pero no será suficiente para aliviar la situación de sequía permanente en la que vivimos. Ni la etapa de deshielo, ni la lluvia caída en lo que llevamos de año han conseguido dar la vuelta a la situación de los embalses en España...Este mes de abril por ejemplo va camino de convertirse en el más seco de España desde que hay registros según la AEMET. Ayer además te contábamos cómo han vuelto bajar en la última semana y se sitúan apenas al 50% de su capacidad cuando hace 10 años rozaban el 70. Hemos hablado de sequía en invierno, lo hacemos ahora también en primavera y lo que se espera es un verano bastante cálido. Quizás la mayoría de nosotros el problema NO lo percibimos como tal porque cuando abrimos el grifo sigue saliendo agua, pero ya hay lugares que necesitan la asistencia de camiones cisterna, otros muchos con restricciónes para uso recreativo (para llenar piscinas, por ejemplo) y también para regadío. La sequía produce situaciones de todo tipo pero ejemplo está que nos contaba Valeriano, que regenta una bar en la orilla del Pantano de Orellana, en Badajoz. Es uno de los mayores embalses de España y puede presumir de tener incluso playa con bandera azul. Bueno, pues en este momento, la falta de agua está provoncado que la terraza de ese bar, que hace un par de años estaba a pocos metros del agua se sitúe ahora a más de 200 metros el resto está todo seco.





Además la falta de agua tiene también su efecto sobre la salud como hoy estamos contando en nuestro informe COPE. Sin agua aumentan las alergias y los problemas en la piel. No se trata de plantear ahora el escenario apocalípticode una España desierta. No es así y esperemos que no lo sea en un futuro. Pero el problema es grave. El 15 % de la península está en situación de emergencia por sequía. El 8 % en alerta y otro 20 % en prealerta. El agua es un bien preciado... que no cae del cielo... y esto ahora es literal...