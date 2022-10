Pilar G.Muñiz: "Que no se nos olvide que ni WhatsApp ni cualquier otra app podrán sustituir una conversación"

Audio Escucha el Monólogo de Pilar García Muñiz en "MEDIODÍA COPE"

Es increible como ha cambiado nuestra forma de comunicarnos. Ha hecho falta que se cayera Whatsapp para recuperar las llamadas telefónicas. Esas que hemos reemplazado desde que tenemos la aplicación de mensajería instantánea. Ahora mismo esta red está recuperarando la normalidad pero durante buena parte de la mañana, muchos se han podido sentir, no sé,como si les faltara algo.

Te habrá pasado, te has querido comunicar con alguien y seguro que lo has intentado a través de Whatsapp, no has podido y has pensado: pero, ¿qué pasa?.Y si esa comunicación era para un tema urgente no te ha quedado más remedio que llamar por teléfono, mandar un mail o recuperar los tradicionales SMS.

Faltaban pocos minutos para las 9 de la mañana cuando la cosa ha empezado a fallar ya no podías ni enviar ni recibir mensajes y se ha dejado de escuchar el sonido que más le identifica.

La aplicación Whatsapp, que cuenta con cerca de 2.000 millones de usuarios, se ha caído en todo el mundo. En COPE.es puedes ver un mapa de las zonas de España donde más ha afectado la caída, pero: ¿por qué ha fallado? La compañía no ha dado todavía una explicación pero se apunta a un fallo en los servidores.

Es una aplicación que usamos prácticamente todos. Si coges ahora tu teléfono y echas un vistazo a los grupos que tienes verás que son unos cuantos el de la familia, el de los amigos, el de otro grupo de amigos, el de tus antiguos compañeros de clase, el del trabajo. Pues hoy nada de nada durante aproximadamente una hora y 45 minutos la plataforma no ha funcionado.

Como otras veces que ha ocurrido, muchos usuarios han acudido de inmediato a Twitter, para comprobar que no era un problema de su móvil o de su wifi para saber qué había pasado. Y rápidamente esta red social ha comenzado a llenarse de memes y bromas relacionadas con el fallo. Hasta la Guardia Civil con mucha ironía ha puesto un mensaje llamando a la tranquilidad y diciendo que es buena oportunidad de hablar con los nuestros, incluso cara a cara. En esa misma línea ha ido también esta otra chanza que hemos encontrado en TikTok.

Pues sí, hay vida más allá del Whatsapp que tanto ha cambiado nuestra forma de comunicarnos. Pero por muchas ventajas que tenga, que no se nos olvide que ni ésta ni cualquier otra aplicación de mensajería nunca podrán sustituir a esa conversación cara a cara con un amigo o familiar en un bar, en una cafetería, en un parque. Porque el tú a tú, la cercanía refuerza el vínculo, hace que se entienda mejor el mensaje con nuestro lenguaje gestual, mejoramos nuestra capacidad de persuasión y porque además el conctacto físico activa una serie de mecanismos fisiológicos, que contribuyen a nuestro bienestar emocional disminuye por ejemplo el cortisol, la hormona que produce el estrés, y aumenta la serotonina, la hormona de la felicidad.

Da igual lo que avance el mundo digital nunca superará al poder y los beneficios que tiene una conversación en persona. Pero oye cuando falla lo echamos en falta.