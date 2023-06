Pilar G.Muñiz: “Con los debates que ha propuesto Sánchez pone el foco en el bipartidismo puro y duro”

Audio

Si el lunes pasado Pedro Sánchez nos sorprendía con la convocatoria de elecciones anticipadas. Hoy lo ha hecho arrojando un guante al líder del PP, Alberto Núñez Feijoo. La cuenta, hasta el 23 de julio día de las elecciones, sale a 6 debates...entre los dos...seis cara a cara...uno cada lunes.

Lo primero que uno puede pensar cuando escucha esto es que hay que ser muy fan de la política muy cafetero, para aguantar 6 debates consecutivos. Uno puede resultar interesante. El segundo puede tener el morbo de la réplica, el tercero ya empieza a ser más de lo mismo y partir de ahí ya veremos si no acabamos diciendo aquello de que “lo poco agrada y lo mucho cansa”.





La cuestión es ¿por qué hace este movimiento Sánchez? Es innegable que hay un estrategia detrás....porque este hombre nunca da puntadas sin hilo.

De momento lo que hace es marcar los tiempos e incluso las reglas de juego. Solo él y Feijóo. No sé como le habrá sentado el anuncio a su compañera de Consejo de Ministros, a la vicepresidenta Yolanda Díaz, que acaba de lanzar su proyecto político SUMAR como alternativa a la izquierda.

Es cierto que Sánchez también plantea su participación en más debates con otros grupos políticos. Pero por lo pronto lo que ya ha conseguido es poner el foco en los cara a cara con Feijóo y centrar la campaña en PSOE y PP. Bipartidismo puro y duro.

Yolanda Díaz, por cierto, ha reaccionado por twitter. Ha dicho que “Quien crea que el futuro de España se resume en una foto de Pedro Sánchez y Feijóo está fuera de la realidad de nuestro país”. Decíamos antes, cuando empezábamos este programa a la 1 de la tarde que NO creíamos probable que Feijó aceptase sin más, las condiciones de Sánchez. Y así ha sido. El portavoz de campaña, Borja Semper ya lo has escuchado...nada de debatir con estas condiciones, seis veces y solo con Sánchez. No cierran la puerta ni mucho menos al debate..de hecho recuerdan que lo de debatir con el presidente lo han solicitado en más de una ocasión y nunca han tenido respuesta. A partir de aquí lo que viene a argumentar el PP sobre los debates es que analizarán las distintas propuestas y participarán en algunas de ellas...pero NO con las condiciones que hoy se le ocurren a Sánchez.





De todas formas siempre ha habido una máxima en el análisis político de esto de los debates. Y es que quien más los pide es quien parte de una mayor desventaja. Es el que más tiene que ganar y menos que perder sometiéndose a la contienda de los micrófonos, las cámaras y el directo. Y está claro que tras el adelanto electoral, Pedro Sánchez va con todo sin parar de subir la apuesta.