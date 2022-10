Pilar G. Muñiz: "Alemania tiene una necesidad de defensa imperiosa y ha buscado socios que con esa inquietud"

Audio Escucha el monólogo de Pilar García Muñiz en "Mediodía COPE"

“Alemania anuncia la creación de un escudo antimisiles europeo”. Un sistema que implicará a otros 14 países de la OTAN a los que hay que sumar Finlandia. España ha quedado excluída, por ahora y ya veremos en un futuro.

Pero ¿qué propone exáctamente Alemania y por qué España se queda fuera? Vamos a buscar algunas claves.

Un escudo antimisiles es algo muy, muy complejo y muy, muy caro. Para empezar hay que explicar que, de forma general, hay dos tipos de escudos: uno diseñado contra misiles balísticos. Aquellos que alcanza gran altura y pueden recorrer grandes distancias. Para contrarrestar esta amenaza existe ya un escudo específico, operado por la OTAN y en el que España tiene un papel fundamental a través de la base de Rota; y luego están los sistemas contra misiles más pequeños, que vuelan más bajo pero cuyo número puede ser mayor. Estos puede ser derribados con baterías antimisles. España por ejemplo tiene desde 2014 los misiles Patriot que se hicieron conocidos durante la guerra del Golfo.

Lo que ocurre es que estas baterías protegen puntos muy específicos, como por ejemplo, bases militares o lugares estratégicos pero no pueden responder a los ataques constantes y contra población civil como los que está sufriendo Ucrania.

Para esa protección global necesitas ampliar todo el sistema y generar un escudo y esto es lo que quiere diseñar Alemania. El problema es que hacen falta muchos misiles y poseer la tecnología que coordine todo el operativo en diferentes países.

Y eso si no lo tienes, necesitas comprarlo y el coste es altísimo. Por eso Alemania se ha buscado socios para compartir gastos. Evidentemente, a quien más interesa es a los países que más cerca están más cerca Rusia y esos se han sumado rápido.

Esta es la explicación que le ha dado la ministra de Defensa, Margarita Robles, a Carlos Herrera para justificar que España no esté en este proyecto. Es decir, Alemania tiene una necesidad de defensa imperiosa pero muy cara y ha buscado socios que compartan esa misma inquietud. El Gobierno español, no parece que tenga tanta prisa aunque la ministra no descarta unirse en un futuro a este sistema.

Alemanía se mueve empujada por los acontecimientos. Desarrollar un escudo Antimisiles propio NO se puede hacer de la noche a la mañana y aunque lo compres lleva su tiempo, pero la amenaza la tienes ahora. Es lo que nos ha explicado Felix Arteaga, Investigador del Real Instituto Elcano.

Y una reflexión...Hace menos de un año todo esto que te acabo de contar sería impensable. Sería algo de ciencia ficción o de una novela de espías, pero ahora es una realidad así que fíjate lo que está cambiando nuestro mundo en apenas 6 meses y da miedo pensar que pueda cambiar todavía más.