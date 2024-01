Pilar G.Muñiz: "Yolanda Díaz está digiriendo aún que Podemos le haya bloqueado su decreto"

Audio

De vez en cuando aquí en España vemos espectáculos parlamentarios ...pero el de ayer en la votación para convalidar los decretos, es de los que hace afición...

A estas alturas ya sabrás que el Gobierno ha sacado adelante 2 de los 3 decretos que tenía que convalidar... Se ha tumbado el de la reforma del subsidio por desempleo por una vendeta interna entre Podemos y SUMAR...

La vicepresidenta Yolanda Díaz está digiriendo todavía que sus propios socios le hayan bloqueado su decreto... Dicen que “no hay peor cuña que la de la propia madera” y en este caso... es así...

Pedro Sánchez ha conseguido convalidar el decreto Omnibus que regula materias muy dispares y también el decreto que extiende las medidas anticrisis... Pero no es una victoria parlamentaria, es una concesión de Carles Puigdemont... el verdadero ganador de la votación de ayer...

JUNTS hizo sufrir hasta el final al PSOE ... Incluso jugando a la ambigüedad …..y al final o no votaron... o se abstuvieron...

Ya dijimos ayer que Puigdemont no rompería la cuerda pero apretaría bastante. Lo suficiente como para volver a exprimir la naranja del Estado hasta conseguir por ejemplo, que se blinde la Amnistía.... que se publiquen los balances fiscales de las comunidades autónomas...... que se reduzca el IVA del aceite de Oliva al 0% que haya una delegación Integral de las competencias de Inmigración a la Generalitat..... o que se facilite la vuelta de empresas a Cataluña... todo sin especificar nada...

Lo que más polémica está generando es eso de pedir la “Delegación Intergral de Competencias de Inmigración”.

Lo que quiere JUNTS es que se aplique el artículo 150 de la Constitución que permite la TRANSFERENCIA o DELEGACIÓN de competencias a las regiones... Puedes pensar que esto ya se ha hecho más veces, darles competencias...... pero es que estamos hablando de Inmigración, que según la Propia Constitución es una competencia exclusiva del Estado... como lo es también la defensa o la Administración de justicia... De hecho, el líder del PP acusa al Gobierno de haber sacado adelante una capitulación constitucional en toda regla y anuncia una manifestación el próximo 28 de enero para dejar claro que a este país “No le extorsiona nadie”.

El gobierno intenta rebajar la polémica diciendo que sería una delegación... Es decir, que Cataluña podría gestionar pero el Estado mantendría la supervisión... Vale. Pero si la gestión se delega, la inmigración ya no sería algo exclusivo del Estado y eso, NO ES lo que pone la Constitución... Algo no cuadra...

¿Qué haría la Generalitat con ésta competencia?... Eso está por ver... pero se plantean varias cuestiones. Por ejemplo, ¿qué pasa si hay que derivar migrantes desde regiones saturadas, como Canarias o Andalucía, a otras Comundidades españolas? ¿Podría Cataluña ir por libre y decidir si admite o no a esas personas?

La Inmigración irregular es una cuestión de Estado e incluso es una cuestión Europea y es paradójico que mientras Europa busca desesperadamente una posición común.... en España estemos pensando en parcelar el asunto...