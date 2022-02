Pilar García Muñiz: "A Yolanda Díaz no le ha gustado nada no contar con el apoyo del bloque de la investidura"

Audio

Bienvenido a Mediodía COPE.

Hoy uno de los puntos de atención está en el Congreso de los Diputados donde se tiene que convalidar la Reforma Laboral. Anda que no han dado la matraca con este asunto. Acuérdate que la iban a derogar, así lo pactaron además en su acuerdo de coalición PSOE y Podemos. Luego se metieron en un jardín lingúístico a cuenta del significado precisamente del verbo derogar que Yolanda Diaz siguió defendiendo a capa y espada hasta practicamente quedarse sola y reconocer que técnicamente esa derogación no era posible.

Bueno pues el caso es que esa reforma con sus matizaciones y modificaciones y pactada con Patronal y Sindicatos es a la que tienen que dar hoy el visto bueno sus señorías. Ya fue aprobada en el Consejo de Ministros, entró en vigor el pasado 1 de enero pero faltaba el trámite de hoy.

En los últimos días el Gobierno ha redoblado sus esfuerzos para poder contar con los votos suficientes porque en cuanto sus socios parlamentarios, ERC y Bildu, dijeron que votarían que no ahí todo se descuadró y las cuentas no salían.

Hasta última hora ha estado por cierto Yolanda Díaz negociando con estos grupos. Y hoy en el debate previo a la votación de la reforma laboral ha mostrado su preocupación por no haber conseguido el apoyo de sus socios prioritarios. A Yolanda Díaz no le ha gustado nada NO contar con el apoyo del bloque de la investidura.

Pedro Sánchez por su parte se ha buscado una mayoría alternativa encabezada por Ciudadanos y sustentada entre otros por UPN. Desde la dirección del partido navarro han decidido apoyar la reforma laboral una decisión que no comparten sus dos diputados. Siempre que pasa esto que un partido toma una decisión que no comparten sus diputados planea la sombra del Tamayazo. Pero García Adanero ya ha dicho que, pese a no estar de acuerdo no iban a romper la disciplina de voto.

El Gobierno cuenta, en principio, con 176 votos afirmativos, si tenemos en cuenta lo que ha salido de las negociaciones que han mantenido casi casi hasta la hora del Pleno. Los 154 diputados de PSOE y Unidas Podemos a los que hay que sumar los de Ciudadanos, PdeCAT, Más País, Compromís, el Partido Regionalista de Cantabria, Teruel Existe, Coalición Canaria, Nueva Canarias y UPN. Si no hay sorpresa de última hora.

Por su parte, en el lado del no, suman 173 escaños: los del PP, Vox, ERC, PNV, Bildu, Junts, CUP, BNG, Foro Asturias y el exdiputado de C´s en el Grupo Mixto, Pablo Cambronero. Ya ves, 3 votos de diferencia, sobrados no andan.

Vamos a estar muy pendientes de todo lo que pase en el Congreso donde teniendo en cuenta estas sumas y si todo el mundo hace lo que ha dicho que va a hacer y no justo lo contrario, parece que el gobierno sacará adelante la reforma laboral que tantos quebraderos de cabeza le ha generado.