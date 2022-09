Pilar García Muñiz: "Sería noticia que Sánchez y Feijóo se entendieran en un momento clave para los españoles"

Audio El Monólogo de Pilar García Muñiz en 'Mediodía COPE'

Técnicamente no será la primera vez que Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijoo se vean las caras, pero si que será la primera vez que ambos debatan en un hemiciclo. Será en el Senado donde Feijóo ocupa un escaño por designación autonómica tras ser nombrado líder del PP...

Si fuera torero diríamos que Feijoó toma la alternativa a las 4 de la tarde, con un cartel centrado en la crisis energética. El presidente del Gobierno tratará de defender su plan de ahorro de energía, con un formato de debate que en principio le favorece, ya que cuenta con tiempo ilimitado para responder a las preguntas de los diferentes grupos, incluido el PP.

Feijóo en cambio tendrá un tiempo tasado, 15 minutos en su exposición inicial y 5 más en la réplica... 20 minutos en total para intentar acorralar a Sánchez por su gestión con la energía y ampliar el debate a otros asuntos de la política nacional, como por ejemplo, la polémica para la renovación del consejo general del Poder Judicial, bloqueado por la falta de acuerdo político...

Tenemos que prepararnos para una sensión intensa de más de lo mismo... No habrá muchas novedades en lo que se reporchen unos y otros, pero si que el lider del PP volverá a lanzar propuestas para rebaja de impuestos con la esperanza de que el gobierno las tenga en cuenta a la primera.

Tenemos como antecente inmediato esa rebaja en el IVA del Gas que PP, incluso VOX, propusieron en Abril, que el gobierno ha negado durante 5 meses y que al final Sánchez adoptó la semana pasada dejando fuera de juego a sus propios ministros.

Y es que Sánchez llega al Senado con unas cartas que hace una semana le daban ventaja y ahora son descarte. Por ejemplo, el presidente aceptó el debate cuando se acababa de hacer la foto con el Canciller Alemán, Olaf Sholtz para impulsar el gasoducto MIDCAT. El proyecto para llevar gas desde Argelia hasta cetro Europa pasando por España.

En menos de una semana, el presidente francés, Macron se ha encargado de echar un buen jarro de agua fría al proyecto negándose a que se desarrolle por su país. Y hoy, otro jarro, casi un acta de defunción del gasoducto porque Bruselas acaba de anunciar que no entra en sus planes financiar el MID CAT.

Tampoco es que Sánchez pueda sacar demasiado brillo a la excepción Ibérica, ese tope del gas para electricidad que debía contener los precios. Es verdad que hemos pagado menos que nuestros vecinos europeos pero tampoco ha sido la gran solución que se esperaba. Desde que entró en vigor el tope al gas hemos tenido, por ejemplo, el agosto más caro de la historia en la factura que pagamos por la luz.

Esta excepción ibérica es una opción en la que el Gobierno se ha presentado como impulsor y hoy podría haber sido un día para que Sánchez presumiera de ser una referencia en Europa si no fuera porque Europa ha descartado ya aplicar un modelo similar de forma general.

En resumen, que más allá de la escenificación del cara a cara entre Sánchez y Feijóo, de este debate pocas novedades vamos a sacar. Que no se pongan de acuerdo, no es ninguna noticia. La noticia sería que se entendieran en un momento clave para todos los españoles, porque las facturas del gas y de la luz no entienden de carnéts de partido.

En todo caso, bienvenidos a la apertura de la precampaña electoral.